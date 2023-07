Boban Rajović kao kauboj "RAZVALJUJE" kako izgleda: Žene poludele za novim imidžom, "pao" milion za 72 sata! (VIDEO)

Jedan od najpopularnijih i najzaposlenijih muških vokala na domaćoj sceni ima novi hit!

Iako je i sam vrlo strog kada je u pitanju to šta jeste, a šta nije hit, Boban Rajović ovaj put priznaje da njegova nova pesma "Kamen u cipeli" ima odličnu perspektivu i da "miriše" na veliki hit.

U spotu koji je sniman malo u Srbiji, malo u Americi, vidi se Rajović u potpuno novom imidžu, ali i obučen kao kauboj što je, kako komentarišu žene, sjajno izneo.

"Da mi je neko rekao da ću se u 21. veku zaljubiti u kauboja ne bih verovala", "Kako čovek izgleda, a ima 50 godina", "Uvek najbolji, uvek predan svojoj publici i poslu", "Odlična pesma, bravo legendo!", samo su neki od brojnih komentara.

Kako Boban ističe, ponosan je na urađeno.

- Kamen u cipeli je od Boga dar, zato ga ne vadite, ostavite ga, neka žulja. Nadam se da će i ova moja pesma da vas "žulja u budućnosti" i da će vas terati da je slušate svaki dan. Dragi moji, hvala vam za sve ove godine. Volim vas - napisao je Boban, a potom se osvrnuo i na preglede.

- Meni je,u svakom slučaju,mnogo drago što smo došli do milion pregleda za tako kratak period, 72 sata, ali smatram i dalje da to nije merilo za hit. Pratio sam mnogo pesme i Jutjub preglede u poslednje dve godine i shvatio sam da se mnogo, ali mnogo tih pesama sa silnim milionima pregleda danas uopšte ne sluša. Dođu do nekoliko miliona i godinu ili dve kasnije ih nigde nema, i pored ogromne pompe koja se dogodi u momentu kada pesma izađe. A, kada uspeš da imaš pesmu koja se peva i sluša u kafani i klubu, a istovremeno ima milionske preglede, e onda imaš hit. Sve ostalo moje drage kolege, a i ja zajedno sa njima, mozemo da zaboravimo. Ova moja pesma ima milion i sto hiljada pregleda za 3 dana i saradnici sa radio stanica mi javljaju da je publika baš traži. Zbog toga mi je puno srce, jer to je jedino merilo da si uradio pravu stvar - iskren je Boban.

Inače, Rajović je već pre nekoliko meseci imao do kraja bukirano leto, pa će i ovog leta broj nastupa premašiti 100, što znači da će pevač nekada imati i po dva nastupa dnevno.

Uživajte u pesmi:

Autor: M.K.