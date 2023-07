Mirka i Vujadin se prvi put poljubili kod kontejnera! Veza im je odmah bila na velikom testu! Glumica se nada OVOME!

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić upoznali su se kao deca, kada su oboje imali samo dve godine, i kasnije ih je život spojio nakon jedne žurke, kada su se prvi put poljubili pored kontejnera.

Posle dve godine veze, kada su tek zašli u dvadesete, dobili su prvo dete, a iako su nailazili na brojne prepreke, i Vujadinova neverstva, i dalje su zajedno i danas imaju četvoro naslednika.

- I moja i njegova porodica je stalno išla na Zlatibor, i često smo se družili. Posle toga sam igrala folklor, imala sam probe u njegovoj školi i tu smo se mimoilazili. Isto smo godište, pa smo izlazili zajedno, posle toga smo išli u srednju školu, jedno drugom smo bili ispred očiju. Imali smo lep odnos - ispričala je glumica jednom prilikom i objasnila da je sve počelo da ide u smeru koji nije prijateljski, kada su se sreli na jednoj žurki:

- Došla sam na rođendan kod drugarice i obradovala sam se što sam ga videla. Prišla sam da mu se javim i sutradan me je zvao na kafu. Od tog poziva smo krenuli intenzivno da se družimo i tako smo postali par.

Prvi poljubac će oboje zauvek pamtiti jer se desio na neobičnoj lokaciji.

- Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke i kada smo stigli ispred njegove kuće, rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo. Sećam se da smo se prvi put poljubili na mestu gde je bio kontejner. Tada sam mu rekla da želim ozbiljnu vezu, i nije se iznenadio jer me je uvek posmatrao kao odgovornu osobu – rekla je Mirka jednom prilikom.

Vezu su postepeno gradili, a nakon što su dobili prvog sina 2011. godine, još više su učvrstili svoju ljubav.

U decembru 2013. godine su dobili ćerku Adrijanu, a godinu dana kasnije sina Mihajla.Bili su mladi, a već su naišli na brojne prepreke, jedna od njih je bila daljina.

U međuvremenu, mladi fudbaler nastavio je da putuje zbog fudbalskih angažmana, a glumici nije teško padalo da svuda sa decom prati supruga, te su jedno vreme živeli na relaciji Kipar - Srbija, jer je Mirka imala stalan angažman u pozorištu Akademija 28.Pre nekoliko godina je njihovu porodicu potresao skandal, kada je Vujadin fotografisan kako nosi drugu ženu u naručju, o čemu se Mirka dugo nije oglašavala.

- On jeste bio na tim fotografijama, to je činjenica, ali šta sad, Bože moj, vežbalo se - glasila je Mirkina odbrana svog izabranika, i to nije bio prvi i poslednji put da su Vujadina povezivali sa drugim ženama. Ipak, glumica je uprkos svemu ostala pored njega.

Njihova porodica je 2021. godine uvećana za još jednog člana, kada je na svet stigla Anika.

– Uvek je pričao da želi da ima drugarski odnos sa svojom decom kada porastu. Pružamo maksimalnu ljubav i oslonac, za sve što ulažemo u njih, negde treba da nam vrate dobrim ponašanjem – istakla je Mirka za “Blic”.

Brak „na čekanju“

Iako imaju četvoro dece i odavno žive zajedno, nikada se nisu odlučili da stanu pred matičara, jer kako tvrde, za to moraju da se poklope sve kockice.

- Što se tiče mog sudbonosnog “da”, nadam da će to biti jednog dana. I suprug i ja smo tradicionalno odgajani, volimo svadbe i rado odlazimo na njih. Da se Vujadin pita, to bi bilo odmah i sad, ja malo to kočim jer sam žensko koje voli da sve bude precizno - ispričala je svojevremeno Mirka.

Tetovaža na grudima

Vujadin je krajem prošle godine odlučio da istetovira Mirkin lik na levoj strani grudi, baš gde se nalazi srce.Fudbaler je izabrao glumičin portret na kojoj joj je podignuta kosa i nosi viseće minđuše. Kada je Vujadin objavio prvu fotografiju sa tetovažom, izazvao je lavinu komentara, dok Mirkinu reakciju nismo čuli.

