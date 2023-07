ZNALA JE DA SAM TEŠKO BOLESNA DOK JE SPAVALA S MOJIM MUŽEM: Žena ljubavnika Indire Radić otkrila JEZIVE detalje! ZANEMEĆETE!

Kada je odlučila da se potpuno povuče sa javne scene i daleko od očiju javnosti uživa u mirnom životu posvećenom porodici, pevačica Indira Radić u tom momentu rešila je i da svoju privatnost zadrži za sebe.

Budući da se na javnim događajima gotovo ne pojavljuje i da već duži vremenski period nije medijski zastupljena, malo ko se uopšte seća da je u jednom periodu njen emotivni status i te kako punio novinske stupce, a ljubavnik Indire Radić, Goran Kurtuma i pevačica tada su bili glavna tema gradskih kuloara.

Kako su davnih dana domaći mediji prenosili, ljubavnik Indire Radić posle devet godina napustio je svoju suprugu Vesnu i njihovo dvoje dece nakon što se upustio u ljubavnu avanturu sa pevačicom, a par je tada navodno planirao i da vezu kruniše brakom čim se Goran razvede od zakonite supruge.

- Indira i Goran se jako vole i ne mare za komentare drugih ljudi. Toliko su ozbiljni da će se venčati čim se Goran razvede. Brakorazvodna parnica je u toku i on će već za nekoliko meseci biti slobodan čovek, tako da će Indira i njena jača polovina uskoro biti muž i žena.

- Radićeva će se posle venčanja, koje će biti samo u krugu porodice, preseliti u Ameriku, gde inače njen dečko ima firmu - izjavio je svojevremeno izvor blizak pevačici , a na ovu temu progovorila je i ostavljena Vesna, te otkrila šokantne detalje o vezi svog supruga i poznate pevačice.

- Pre tri godine otkrili su mi tumor na materici i imala sam dve teške operacije. Dok sam se borila za život, moj muž i Indira su se znojili po hotelima u Americi, a imam i dokaze za to – sve račune koje je plaćao. Ja radim u banci, završila sam ekonomski fakultet, i ništa ne pričam u prazno.

- On je od Indire često dolazio izgreban i izujedan, i priznao mi je da mu je to ona napravila. Ako ja kao njegova supruga nisam sebi dozvolila takvo ponašanje tokom odnosa, ne razumem kako jedna ljubavnica može to da radi - rekla je Vesna tada za "Star".

Autor: Pink.rs