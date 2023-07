'MOJA ĆERKA JE PONOSNA NA TO ŠTO SAM JOJ JA MAMA!' Aleksandra Radović otvorila dušu o karijeri i svojoj naslednici, pa otkrila TAJNU svog blistavog izgleda u petoj deceniji!

Ona se ne menja godinama unazad!

Poznata pevačica Aleksandra Radović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o roditeljstvu, svojoj novoj pesmi ''Neodoljivo'', a otkrila je i tajnu svog besprekornog izgleda u 48. godini.

- Nekima se pesma manje dopada, ali ono štio je važno jeste da ne mora svaka numera biti remek-delo. Neke numere treba da budu opuštenost, da uživamo uz njih tokom leta - rekla je Aleksandra i dodala:

- Uvek je izazovnije pokušati da apgrejdujete sebe. Oslanjamo se na stare saradnike, opet svi se dobro poznajemo. Postoje talentovani mladi ljudi - kaže pevačica, a onda je ptkrila koliko je njena ćerka Nina ponosna na to što joj je ona mama.

- Ona je sada napunila 13 godina i ona voli da se zna da sam joj ja mama. Ponosna je. Vreme leti, biti roditelj je najveća obaveza i odgovornost. To je moj fokus, a na drugom mestu je posao - poručila je Aleksandra i otkrila tajnu svog mladolikog izgleda.

- Ne mogu reći da se ne negujem, to je tako od mojih dvadesetih. Uvek sam bila posvećena svojoj koži, koristila dobru kozmetiku. Treniram stalno, 4 do 5 puta nedeljno i normalna ishrana. Ima i do genetike, naravno - otkriva pevačica.

Autor: Pink.rs