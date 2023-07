Gledaoci TV Pink željno iščekuju početak novog rijaliti formata koji će zasigurno oboriti sve rekorde i premašiti sva očekivanja!

U susret novom rijaliti formatu pod nazivom "Zadruga 7 - Elita" koje je najavio vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, voditelj prethodnih sezona Darko Tanasijević za Pink.rs otkrio je kakva očekivanja ima od novog, spektakularnog projekta.

Naime, kako Darko ističe za Pink.rs, gledaoce očekuju brojna, ogromna iznenađenja, a otkrio je i zbog čega je nestrpljiv da ''Zadruga 7 - Elita'' počne s emitovanjem.

- Meni je najžalije što sa čitaocima sada ne mogu da podelim sve ono što ja znam o sezoni koja je pred nama, verujte mi da mi je teže nego ikada da čuvam te tajne, a važnije je nego ikada da držim jezik za zubima (smeh). Jer stvarno želimo da sve gledaoce od septembra ostavimo bez teksta, kada krene nova sezona „Zadruge“, a čini mi se da je milionskoj publici, koja jedva čeka da se rijaliti vrati na male ekrane, već dobro zagolicana mašta najavom Željka Mitrovića i samim nazivom koji će imati iduća, sedma sezona. To već mnogo govori - rekao je Darko za Pink.rs i dodao:

- Nama na Pinku je, čini mi se, posebno teško jer se odavno ne takmičimo s drugima, već sa sobom. Uvek nastojimo da srušimo rekorde koje smo već sami postavili, da budemo inovativniji, kreativniji, drugačiji, bolji, gledaniji, ali imamo takav tim da sve to na kraju i uradimo. Nova televizijska sezona, a naročito nova sezona „Zadruge“, biće mnogo drugačija i spektakularnija i, koliko god bih sad tokom leta odmarao, opet jedva čekam da krene, jako sam nestrpljiv, i jedva čekam da vidim pred kakve će me sve izazove ovaj put staviti produkcija i u kojim ću sve ulogama biti. Uvek smo svi puni pozitivnog naboja, uzbuđena i energije uoči početka nove sezone, ali sada je to više nego ikada, jer stiže nešto posle čega će svi naši verni gledaoci reči: “Pa, vredelo je čekanja“! - kaže voditelj i dodaje:

- Rado bih vam otkrio neka imena, ali ne smem ni da zucnem (smeh)! Kasting je uveliko u toku i samo će vam reći da će biti preozbiljnih iznenađenja, ali baš! Naš kasting tim je zasukao rukave više nego ikada i nikada ne sumnjam u njihovu procenu, siguran sam da će za novu sezonu odabrati one najinteresantnije, najintrigantnije i da će gledaoci jako zavoleti nova lica - poručio je Tanasijević za Pink.rs.

Prijavite se za učešće i sa nama ispišite novu televizijsku istoriju! Svoju biografiju, fotografiju i kratak video u kom ćete se predstaviti pošaljite na mejl zadruga7elita@rtvpink.com. Budite deo projekta o kom će pričati ceo region!

