VELIKA ISPOVEST Katarine Grujić o zdravstvenim problemima, mužu i ćerki, a evo i da li NAPUŠTA SRBIJU: Zbog operacije mi je sve stalo!

Pevačica Katarina Grujić na javnoj sceni se pojavila kroz takmičenje “Zvezde Granda”, a ove godine proslaviće deceniju svog postojanja na estradnoj sceni.

- Ne bih ništa promenila, od početka karijere do danas mislim da su to trenuci koje sam proživela sa razlogom i sa svojim godinama. Odrasla sam, ozbiljnija sam, imam drugačiju ulogu nego pre deset godina. Imam porodicu, dete, ime i prezime, ne mogu isto da se ponašam i da razmišljam kao pre, kada sam bila klinka. Sve me nerviralo, htela sam svima da odgovorim, sad me to ne zanima. Meni je jezik uvek bio brži od pameti- rekla je pevačica, te se osvrnula na ulazak u četvrtu deceniju života.

- Napunila sam trideset i jednu godinu, ne mogu da se ponašam kao i pre deset godina.

Katarina ističe da ima veliki broj ciljeva koje treba da ostvari i o kojima sanja.

- Svako od nas sanja o Areni, Sava Centru ili Ušću, a početke sam imala jako uspešne. U trenutku kada sam bila najuspešnija meni se desila operacija glasnih žica i stopirala sam se. Vratila sam se sa pesmama, ali nije to kao pre. U svakom slučaju nisam stala, ali za sve ima vremena, bitno mi je da sam neke stvari u životu ostvarila, a za Ušće i Arenu ćemo lako - kaže ona i dodaje da je jedan san nedavno ostvarila.

- Još jedno ostvarenje mojih snova, turneja u Australiji, jedno od mnogih koje imam u životu. Bilo je prelepo, publika je prelepa, naši ljudi su predobri i dragi, nedostaje im sve ovo ovde. Svaki put kada sam nastupala tamo, silazila sam u publiku, družila se, slikala, pevala sa njima. Znam da im je teško, da su otišli tamo da zarađuju, da imaju neki razlog i nešto što im treba u životu. Uvek ću biti raspoložena, bar tih dva i po sata da provedem sa njima.

Selidba u Australiju

Pevačica je u razgovoru otkrila i da joj se dopao život tamo.

- Volela bih da se preselim u Australiju, a životinje su mi nešto tamo najsavršenije. Kada se probudiš ujutru, kroz centar grada proleću papagaji. To je nešto što se ne može doživeti kod nas. Bilo je savršeno - kaže Kaća i dodaje da joj

Promena mesta življenja zbog supruga, fudbalera Marka Gobljića, ne bi teško pala.

- On je moj muž, otac mog deteta, tako da gde god otišao on, tu sam i ja, pratim ga u stopu. Kakvu god ponudu bude dobio, gde god bude odlučio da ide, pratim ga u stopu.

Pevačica Nadica Ademov, nedavno je otkrila da je u drugom stanju, što je Grujićevu veoma obradovalo.

- Presrećna sam zbog nje, ona mi je komšinica. Veliki mi je prijatelj, godinama se družimo, živimo u istoj zgradi, i sigurna sam da će nam se deca družiti. Nisam joj dala savet, jer sam saznala za to nedavno, tek je trudna, doživljava sve prelepo. Mislim da će dobiti savete kada bude blizu porođaja, ali Nadica uglavnom sve zna - kaže Katarina, te se dotakla i toga da li bi volela da dobije drugo dete.

- Ništa ne planiram u životu, ali bih volela da Katja dobije brata ili sestru, nije bitan pol, ali je bitno da ima nekog pored sebe. Imam sestru i znam kako je kada imaš nekog svog, naravno, mama i tata, ali sestra je sestra. Nadam se jednog dana.

Nedavna tragedija koja je zadesila Srbiju, pevačicu je veoma pogodila.

- Jako me je uplašilo kao roditelja, imam dete od godinu i po dana, ne znam ni šta mene i nju čeka za deset do petnaest godina. Nezapamćena tragedija, uplašena sam kao roditelj, pretužna sam danima. Ugasila sam se Instagrama neko vreme, ne može meni niko da priča kako treba da budem sa svojim detetom. Uvek sam propagirala porodične vrednosti, ne propagiram ni mafiju, drogu, nasilje, protiv nasilja sam uvek bila i uvek ću biti. Jako sam pogođena.

Žena fudbalera ili muž pevačice

Grujićeva ističe da je nikada tokom karijere nije plašilo da li će dobiti epitet “žena fudbalera“.

-Mislim da dosta žena fudbalera ima svoje zanimanje, ali to nije javnosti zanimljivo, pa su se okumili na muža. Mnogo njih radi, ima svoj biznis, zaposlene su, ali malo su tu žene stavljene u stranu, ali nema veze, nije loše reći “žena fudbalera“ ili “muž pevačice“- kaže Kaća.

