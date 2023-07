UDAJE SE BIVŠA URAGANKA?! Ksenija i Sanja uhvaćene u salonu venčanica, obe su u DUGIM VEZAMA, a jedna će reći ''DA''?!

Opa!

Bivše Uraganke kako vole da ih zovu fanovi, Sanja Vučić i Ksenija Knežević, nakon izlaska iz grupe ostale su u sjajnim odnosima, a vrlo često se i viđaju privatno.

Za Sanju je poznato da je u srežnoj vezi već neko vreme sa misterioznim dečkom za kojim je poludeo slabiji pol, a za Kseniju takođe važi da se skrasila.

Sanja vrlo sebićno čuva detalje svoje ljubavi, ali je nedavno otkrila jednu specifičnost iz svog odnosa.

- Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savetuje me šta da obučem - rekla je Sanja i otkrila da se sa njim često savetuje oko izgleda.

- On je uglavnom stilizovaniji od mene! Zna bolje da se obuče, tako da se često savetujem s njim. Voli da me svlači, ali i da me oblači! On ima veći garderober, nećete verovati! Ali počela sam u poslednje vreme i ja da ga punim stvarima koje nosim na nastupima, a i onim za svakodnevni život. Trudim se da jednu odevnu kombinaciju ne ponavljam i da u tom smislu uvek budem na visini zadatka. Imam sreću što mi je najbolja drugarica i stilistkinja, tako da možemo svakog dana da razmišljamo o kombinacijama - istakla je Sanja.

Ksenija je svojevremeno tvrdila da ima dugu vezu iza sebe i da joj je upravo momak bio najveća podrška kako u karijeri tako i u životu. Ona je posle izlaska iz grupe svu ušteđevinu uložila u prrivatni biznis sa njim.

S obzirom da uživaju u ljubavi, jako je teško proceniti koja bi se pre od njih dve udala. Kneževićeva je podelila stori na kome njih dve razgledaju venčanice, svaka za sebe, te nije najjasnije koja od njih možda staje na ludi kamen.

