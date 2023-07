Peđa Jovanović je objavio pesmu “Njoj” za koju je tekst I muziku uradio Bane Opačić, a aranžman

Marko Cvetković. Jovanović je posle godinu dana pauze ovom pesmom već u prvim satima oduševio publiku, a spot prati filmsku priču o jednoj ljubavi.

-Posle velikog broja koncerata održanih u zemlji i regionu, video sam kako publika pozitivno reaguje na moje pesme, pa sam odlučio da ih obradujem ovom numerom. Kada me je Bane pozvao i rekao mi da ima ovu pesmu za mene, već u prvim taktovima mi se dopala. Nosi posebnu emociju- rekao je Peđa, pa dodao:

-Pitaju me zašto se pesma baš tako zove kad se nigde u pesmi ta reč ne pominje. Banetu i meni je to nekako bilo logično i odmah smo usvojili taj predlog. Ponosan sam na sve do sad što sam snimio i što me jako raduje neke moje pesme su se pored covera već izdvojile i prete da postanu ozbiljni vanvremenski hitovi, ali nekako sam na ovu pesmu najponosniji do sad. Pesma nije bila ni izašla u gotovoj verziji, a publika mi je tražili po nekoliko puta na veče da je pevam. Zaista nemam reči da se zahvalim na tome. Bane je još jednom dokazao da je neprikosnoveni umetnik i jako sam zahvalan Bogu što ga imam u mom životu kao velikog prijatelja i saradnika. Hvala mu na svakoj reči koju je napisao za mene i za sve koje će mi još napisati.

Inače, Jovanović je sve oduševio kada je održao prošle godine niz koncerata u MTS dvorani, a tada je otkrio da je birao pesme koje ceo život voli i koje su približne njegovom senzibilitetu, a ti su ljudi prepoznali.

-Moja najveća podrška su moja deca, porodica, familija iz Nemačke, otac i majka. Iako sam živeo u Nemačkoj, ne boravim u poslednje vreme tamo tako često, jer moji roditelji dolaze u Beograd. Moja deca će biti na koncertu, tako smo se organizovali. Dele mi savete, ja nešto prihvatim, nešto ne. Da se vratimo na kavere, koje sam snimio, neke pesme su mi ljudi predlagali u komentarima. Džej mi je bio najveći uzor i dosta smo nastupali zajedno sa Džejom. Imao sam nekih 18 godina kada smo se upoznali, večeras pevam dve njegove pesme - istakao je tada Peđa.

Za sve ljubitelje Peđinih pesama, ali i glasa, publika će imati prilike opet da ga sluša 10. novembra u MTS dvorani. Karte su u prodaji putem https://tickets.rs/event/peda_jovanovic_7678.

