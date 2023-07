'SMEĆE OSTAJE SMEĆE' Ivan Marinković žestoko za Pink.rs nakon što je Ana Ćurčić priznala vezu s Acom Bulićem: Kako je mogla NJEGOVOJ ŽENI NA OČI?!

Ana Ćurčić šokirala je mnoge kada je obelodanila da je u emotivnoj vezi sa Acom Bulićem, međutim ne i svoj doskorašnjeg cimera iz "Zadruge" Ivana Marinkovića, koji od nje, kako kaže, očekuje sve.

- Nisam gledao celu emisiju, ali sam video šta se dešava. Nisam u šoku, to znači da je neko od njih dvoje to krio. Ispada da je Ana to sve vreme krila, zato što je Aca, dok je ona bila unutra, pričao da su se viđali. Ako su ozvaničili, ja im želim sve najbolje... Samo, sada ispada da je Ana sve ono isto za šta je optuživala Anđelu, ispada, kako sada stvari stoje, da su već duže vreme bili u vezi - priča Ivan Marinković za Pink.rs i dodaje:

Najbitnija stvar - ne znam kako će sada da se opravda, kako je to sada fer prema toj Acinoj ženi?! Ne znam u kakvim je odnosima on bio, ali bez obzira, Ana je sad tu bitna, kako je mogla da izađe toj ženi na oči, to je poenta priče. Optuživala je Anđelu za iste stvari... Sve u svemu, ništa manje od nje nisam očekivao, smeće ostaje smeće - zaključio je Marinković.

Autor: D.T.