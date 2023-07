Prva ispovest rođenog brata Mike i Gibe, koji su promenili pol: Ovako sam otkrio da vole da se OBLAČE KAO ŽENE, a tek šta sam im sve NAŠAO U SOBI...

Ovo je njegova priča!

Prilikom posete Radetu i Radi Vasić u selu Mala Plana kod Prokuplja, u njihovoj porodičnoj kući novinari su sreli i Mikinog i Gibinog rođenog brata, koji se do sada nije oglašavao u medijima. On je za Kurir izneo svoju stranu priče, te je otkrio da je upravo on bio taj koji je otkrio da njegova braća više naginju ženskom polu, o čemu je odmah obavestio svoje roditelje.

Mnogo sam se protivio, meni je to bilo užasno i nenormalno. Pokušao sam da pričam sa njima o tome i da ih odgovorim, ali one to nisu htele. Video sam da to nešto nije u redu. Kad su već napunile 16-17 godina, video sam da je to postalo ozbiljno. Otac i majka su im branili, nisu mi verovali da su čudni i kad sam im rekao šta sam video... Ulazio sam im u sobu kad nisu bili tu i imao sam svašta da vidim tamo: i ženske kose i nokte, haljine. Oblačile su se tajno, našao sam im i slike. Posle su se pravdale majci da je to sve od njihove sestre, a ne njihovo. Meni to nikad nisu htele da priznaju direktno - ispričao je prilično stidljivo brat Ivane i Ane, koji je sada u dobrim odnosima sa njima.

Podsetimo, Rada nam je ispričala da partneri Ane i Ivane i dalje ne znaju da su oni promenili pol, te da se plaši da oni to ne saznaju iz medije i da se zbog toga ne razvedu od njihovih ćerki.

