Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Balša pita Kosaru da li zna koliko je voli, na šta mu ona traži da joj dokaže, tako što će joj reći istinu. Nakon što napusti prostoriju, Balša, sam za sebe, kaže da Kosara nije ni svesna koliko je štiti. Kako Balša skrivanjem istine o njenom porođaju štiti Kosaru?

Nikolinu najviše brine ožiljak koji će joj ostati nakon operacije, s obzirom na to da ceo život ulaže svoje telo. Na to joj Kosta kaže da je vreme da svoje telo uloži u pare koje će imati do kraja života. Šta je Nikolinin i Kostin plan?

Vanja savetuje Švrću da ne treba da se meša u Nikolinin i Tadijin odnos, jer ne zna šta se između njih događalo. Švrća mu odgovara da ni on ne zna šta se događa između Feđe i nje, pa ga to ne sprečava da se meša u njihov odnos. Šta će joj na ovo reći Vanja?

Balša govori Jakovu da je tražio od Tadije da pripazi na njega, što čudi Jakova. Ipak, sam dolazi do zaključka da je verovatno on sledeća meta nekog opasnog čoveka, na šta mu Balša govori da je postao meta jedne opasne žene. Ko je ženska osoba kojoj je Jakov trn u oku?

Vera pokušava da iskreno razgovara sa Bojanom, i kaže joj da može slobodno da nastavi sa provokacijama i „bacanjem bombi“, ali da će u tom slučaju gledati kako se sve ruši, uključujući i Viktora, kome je sestra. Bojana Veri postavlja ključno pitanje: šta je ona Viktoru?

Gvozden preklinje Ćiru za pomoć – govori mu da će se jedne večeri iskrasti, a da je njegov zadatak da ga pokriva. Ćira je zbunjen, ali mu Gvozden kaže da nema koga drugog da pita za pomoć, a da su svi gotovi ako Fani sazna. Zbog čega se Gvozden iskrada iz vile Doderovih?

Ogi ukazuje Tadiji da je sumnjivo to što mu Nikolina ne dozvoljava da ide sa njom kod lekara, ali Tadija kaže da ga Nikolina, kakva god bila, nikada ne bi lagala da ima rak. Da li će Tadija nakon razgovora sa Ogijem ipak početi da sumnja?

Caca kaže Dori da će morati da održi Andriji lekciju za sve što je uradio, a kada Dora pokuša da je zaustavi, Caca izleće da će održati lekciju i Zdravku koji krije istinu o Kosari. Da li će Caca nakon ovoga otkriti šta zna o Zdravku?

Kosara govori Lali da je bila u porodilištu u kom je navodno rodila mrtve blizance, a nakon što je Lala pita šta je saznala, Kosara joj otkriva da joj je neko ukrao decu! Da li je to istina koju Balša krije od Kosare?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 21 čas na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.