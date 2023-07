RELJA PRIZNAJE CACI DA JE ON SIN BALŠE DODERA, ANDRIJA SE SUOČAVA SA ZDRAVKOVIM LAŽIMA, A ALADŽA TRAŽI POMOĆ OD RENATE! Nova epizoda 'ZAKOPANIH TAJNI' večeras u 21 čas na TV Pink! (VIDEO)

Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Dok Caca govori Ćiri da treba da ubrzaju plan i da od Zdravka što pre uzmu pravu fasciklu sa Kosarinim dosijeom, njihov razgovor prisluškuje Relja. Šta će Relja uraditi sa ovom informacijom?

Kosara priča sa Lalom i govori joj da mogu da je proglase ludom, ali da ona zna da su njena deca živa. Da li je Kosara na tragu istine?

Balša govori Svilenom da mora hitno da se vidi sa Andrijom, ali da to Zdravko nikada ne sazna. Zbog čega Balša želi da vidi Andriju nasamo?

Andrija suočava Zdravka sa činjenicama – da ako je u stanju da od njega krije jednu stvar, ko zna šta još postoji što ne zna. Da li će se Zdravko suočiti sa svojim demonima i priznati Andriji sve?

Jakov donosi šampanjac kod Ivone, koja ga pita čemu nazdravljaju, a on joj kaže da idu u Pariz. Da li je Ivona na korak od operacije koja će joj promeniti život?

Aladža se nalazi sa Renatom, kako bi pokrenuo svoj plan i ubacio se u Balšinu firmu. Da li će Renata pristati da mu pomogne?

Glorija vidno iznervirana pita Uglješu šta više želi od nje, na šta joj Uglješa govori da želi da aplaudira njegovim uspesima, koji će uslediti u narednim danima. Kakvu osvetu je Uglješa spremio?

Relja preti Caci da će, ako mu ne ispriča sve što zna, otići i sve reći Balši, pa će onda njemu morati da objašnjava. Nakon što mu Caca ispriča tajnu, on joj govori da to nije jedina tajna u vili – i priznaje joj da je on sin Balše Dodera! Da li će mu Caca poverovati?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 21 čas na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.