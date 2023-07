OVO JOJ NIKAD NEĆE ZABORAVITI! Goga Sekulić dugo je skrivala šta je Ana Nikolić učinila za nju, a sad je došlo vreme da joj se ODUŽI!

Otvorila dušu o odnosu sa pevačicom!

Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada je od strane bivšeg rijaliti učesnika i pevača Daria Šogorovića optužena za uznemiravanje, ali i kada je isplivao njen video na kojem se vidi da ima kratere po licu.

Tim povodom se oglasila Anina koleginica i pevačica Goga Sekulić koja je pričala kakav odnos ima sa njom, a kako kaže, ona joj se našla u teškim trenucima.

- Kad sam ja imala neke teške trenutke u životu, iako se nismo družile ona mi se prva javila i ponudila pomoć. To je bilo tačno pre deset godina. Javila mi se i pokazala da ima veliko srce, međutim, svi koji je znaju, znaju da je mnogo dobar drug pre svega. Ona meni tada nije bila bliska prijateljica. Pozvala me je na ručak i stavila mi je novac u torbu. Ja sam htela da joj to vratim, međutim ona mi je rekla da ne dolazi u obzir, da zna u kakvoj sam situaciji. Ja to nikada neću zaboraviti - rekla je Goga sa knedlom u grlu.

- Mislim da se diže malo veća buka oko ovoga i da njoj to pravi problem. Devojka ima mnogo hitova iza sebe i uspešnu karijeru. Ne znam da li se našla u nekom problemu poslednjih godina, a očigledno jeste čim joj se dešava sve ovo, šta god da je u pitanju - ja sam tu. Ne znam ko živi sa njom, ali njoj treba da se pomogne - dodala je pevačica.

- Ako neko krene da pomogne, nije bitno ko je u pitanju, mislim da nije lepo da se kasnije tako završi. Verujem da je žena zaista u problemu, i ne treba niko da iznosi prljav veš, nego da se nađe način da joj se pomogne - otkrila je ona.

Goga priznaje da joj najteže pada što Anina ćerka Tara ipak može sve da pročita na internetu.

- Detetom treba da se bave bake, ako otac ne može, dok se sve ne sredi. Ja sam uz nju u svakom smislu. Uopšte to ne mora da znači da njoj treba lečenje, možda joj prosto treba da ode na more, da se opusti, da sredi celo telo i organizam - rekla je Goga.

Autor: M. M.