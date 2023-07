CEO DONJI DOM JE URNISAO, A ONA SE OSTRVILA NA KAČAVENDU! Ana Ćurčić brutalno odgovorila na prozivke zbog pomirenja sa Acom Bulićem!

Zadrugarski rat!

Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica "Zadruge 6" sinoć je u toku emisije "Narod pita" otkrila da su se ona i Aca Bulić pomirili i ozvaničili vezu nakon punih 30 godina razdvojenosti.

Tim povodom za portal Pink.rs oglašavali su se bivši zadrugari, a Aninim fan stranicama su negativni komentari na račun njihove omiljene izgleda bili toliki trn u oku da su svaki intervju podelili na svom Inastagram profilu i prokomentarisali, a Ana se očigledno složila sa mišljenjem svoje podrške, te je iste prosledila na svoj stori.

Milena Kačavenda

'DO JUČE JE HVALILA ACINU SUPRUGU' Još jedna u nizu kontradiktornosti Ane, međutim smatram da se ovim zakopala do kraja apropo priča o prevarama i ostavljenim ženama, obzirom na to da je do juče hvalila Acinu suprugu. Ne želim ni da mislim kako ću se osećati kada sretnem Acinu ženu, prekrstiću se u "kuma budala "par ekselans" - poručila je Kačavenda za naš portal.

Prva na meti našla se njena kuma, za koju se kasnije saznalo da zapravo i nije prava kuma, koja ju je tokom njenog učešća u najgledanijem rijaliti šou programu podržavala kako bi po izlasku doživela hladan tuš jer se Ana ogradla od nje rekavši da je Kačavenda mnoge stvari radila protiv njene volje, kao i da je mnoge priče preuveličala. Njih dve i dan danas nisu obavile dugo najavljivani razgovor o svemu.

Ovako su joj Anini fanovi odgovorili.

- Da jer nisi govorila istinu. Aca se davnih godina razveo sa ženom, a devojka je svaka od danas do sutra. Samo je Anči večna - pisalo je uz emotikon koji se smeje.

Ivan Marinković

'ISPADA DA JE SVE ONO ZA ŠTA JE OPTUŽIVALA ANĐELU' Najbitnija stvar - ne znam kako će sada da se opravda, kako je to sada fer prema toj Acinoj ženi?! Ne znam u kakvim je odnosima on bio, ali bez obzira, Ana je sad tu bitna, kako je mogla da izađe toj ženi na oči, to je poenta priče. Optuživala je Anđelu za iste stvari... Sve u svemu, ništa manje od nje nisam očekivao, smeće ostaje smeće - zaključio je Marinković.

Poznato je da su on i Ana imali korektan odnos kad je Ćurčićeva postala zvanična učesnica rijaltiija, međutim ubrzo su im se putevi razišli i Marinković je zauzeo stranu njenog bivšeg partnera Zvezdana Slavnića i njegove 22 godine mlađe ljubavnice Anđele Đuričić, te su često nailazili na sukobe.

Ovako su mu Anini fanovi odgovorili.

- Njegova žena je već godinama bivša žena smećaru jedan pijani - pisalo je uz emotikon koji se smeje.

Miljan Vračević

'ŽENA BEZ MORALA, ČASTI I OBRAZA' Krajnje neprilično ponašanje za ženu njenih godina, ostavljenu pre 6 meseci. Radi indetičnu stvar samo da bi skrenula pažnju na sebe. Ne zanimaju me njihovi odnosi, ali ovo je bruka i sramota žene od skoro 50 godina, majke dvoje odraslih ljudi... Rekla je da joj je nakon "Zadruge" prioritet da reši krov nad glavom, a sada već vidimo da ima druge prioritete, nisu joj prioritet ni deca. Stavlja sebe i svoje odnose ispred svega. Kako to njena deca komentarišu mogu samo da zamislim... Itekako želi da bude medijski ispraćena, ne verujem da je toliko zaljubljena, već hoće da ima moćnog muškarca kraj sebe. Busala se da je velika prijateljica od Acine supruge, to je teže i gore od svega što je urađeno, ovo je kao kad je Maja uradila Subotićki ono, glupo je što je pominjem, samo poredim... Samo što ovo ima još veću težinu! Katastrofa! Sve što je Zvezdan uradio i rekao, sada nam daje za pravo da verujemo da je i svog prvog muža varala sa njim. Žena bez časti, morala, obraza... Prodala kumu, drugaricu, izdala ženu koja je dala svog muža da je čuva i ukazala joj poverenje, zabila joj koplje u leđa... Neka sebe vidi ko je i šta je, pa neka tek onda komentariše druge - zaključio je Vračević.

Ćurčićeva je isticala da je dobra prijateljica sa suprugom Miljana Vračevića, te se shodno tome on prema njoj postavio zaštitnički, međutim i njihovo prijateljstvo je puklo kad joj je objasnio da nije prirodno da se druži sa Majom Marinković koja joj je spavala s mužem, a ostala je imuna na uvrede koje je njena drugarica Slađana Lazić izgovorila za njegovu decu.

Ovako su mu Anini fanovi odgovorili.

- Boli vas Anina sreća, pa crknite dušmani. Uporno pričate o Acinoj ženi sa kojom je razveden godinama, pri tome žena i ne živi u državi! - pisalo je.

Mikica Bojanić

'NIJE ME IZNENADILO, UŠLA JE DA SE OSVETI' Šta reći što se tiče Ane Ćurčić, o njoj kao osobi, a tek o priznanju da je u vezi s Acom Bulićem?! Uopšte me to nije iznenadilo, koliko se sećam odmah čim je ušla u rijaliti, posle nekoliko dana, zapretila je Zvezdanu, rekla da postoji neko ko je iza nje, ko će da je štiti... Ovo me nije iznenadilo, ali mi ujedno ništa nije ni jasno. Žena je takva misterija! Najperfidnija, najpodmuklija, najpokvarenija osoba koju sam video u istoriji rijalitija. Toliko je kontradiktorna! Ali, ispunila je svoj cilj, znam koliko voli kamere... Nije ušla zbog Zvezdana, niti da spasi taj brak, kakav god da je bio, već da ga ukanali i da mu se osveti - priča Mikica.

Jedan je od članova takozvanog donjeg doma koji je skoro svakodnevno bio bitke sa gornjim domom čije su predvodnice bile Ana i njena prijateljica Zorica Marković. Njih troje stalno su se raspravljali, a pevač je čvrsto držao stranu Zvezdana i ljubavnice što je Anu bolelo i izluđivalo.

Ovako su mu Anini fanovi odgovorili.

- Donji dom na aparatima zbog Anine sreće. Pa svi ste vi govorili da će se pomiriti sa upišankom, šta je sad? - pisalo je uz emotikone koji plaču od sreće.

Autor: M. M.