ANITA STANOJLOVIĆ TRUDNA?! Objavila snimak kako mazi stomak, a Matora se ne odvaja od nje! (FOTO)

Anita je podelila snimak iz jednog restorana na kojem se vidi kako mazi stomak koji izgleda kao trudnički.

Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora započele su svoju ljubav u rijalitiju "Zadruga 6". Iako su svi mislili da će ubrzo nakon izlaska iz pomenutog rijalitija doći do raskida među njima, njih dve su to ubrzo demantovale.

Matora je pre par dana verila svoju devojku Anitu u jednom prestoničkom restoranu, dok su oko njih bili članovi porodice, prijatelji, kao i tamburaši.

Zaljubljene bivše zadrugarke odlučile su da se venčaju u drugoj državi, a kako je Matora priznala za Informer, nakon venčanja ide na veštačku oplodnju u jednu privatnu kliniku jer želi da se ostvari u ulozi majke.

- Uskoro ću se ostvariti u ulozi majke, to je rešeno, donele smo zajedno tu odluku. Idem na veštačku opodnju za par meseci. Izabrala sam i kliniku i donora, sve je sređeno. Anita me je podržala u odluci da budem majka, to mi je životna želja - rekla je Matora.

Sada je Anita na svom Instagram profilu podelila snimak na kojem je u prvom planu njen poveći stomak, koji je sve vreme mazila, dok je Matora sedela pored nje.

Pored snimka stomaka, Anita je dodala i emotikon trudne žene i dodatno podgrejala sumnje da je možda u drugom stanju.

Da li je ovo samo Anitina šala ili je stvarno trudna, ostaje nam da ispratimo u narednom periodu.

Autor: N.Ž.