'DAJ ŠTA DAŠ!' Senida progovorila o svom se*sualnom opredeljenju, otvorila dušu o najdubljoj intimi!

Pevačica Senida Hajdarpašić (38) pre nekoliko godina pričala je da nije naklonjena samo jednom polu, već da "ne gleda ko je i šta neko", ukoliko joj se dopadne.

Senidah se sada ponovo dotakla ove teme, kad ju je gledateljka u emisiju upitala da li je imala intimne odnose sa ženama.

- Zašto to nekog interesuje? Da li je ta devojka gledala prethodnu emisiju, gde sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promenilo...? Znaš kako... Daj šta daš, bre! (smeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš - kazala je Senidah za "Nešto drugačije".

Podsetimo, slovenačka pevačica je svojevremeno na pitanje koje je se**ualne orijentacije, odgovorila:

- Ja volim ljude. Ne gledam ni ko je, ni šta je. Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene.

Senidah se, inače, pre dve godine na zagrebačkoj Paradi ponosa obratila publici:

- Dobro veče, dobar dan. Jesmo li danas gej? Da, jesmo. I ja sam gej sa vama!

Autor: M.K.