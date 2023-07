IMALA TUMOR VELIČINE FUDBALSKE LOPTE! Poznata voditeljka progovorila o agoniji i borbi sa teškom bolešću: Nisam nikome govorila...

Biljana Obradović u svojim tridesetim godinama obolela je od tumora pankreasa.

Kako je ranije pričala, imala je veliku sreću da u pravom momentu otkrije da je obolela. Srećom, njena bolest nije bila maligna, iako je, kako je rekla, tumor bio veliki poput fudbalske lopte.

- Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore". "Ja sam zaista imala sreću da u pravom trenutku otkrijem tumor. Bio je veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5 - 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - ispričala je jednom prilikom Biljana Obradović u jednoj emisiji.

"Nisam se osećala dobro, bila sam anksiozna"

Biljana je ispričala kako je vodila redovan život, pravilno se hranila i redovno vežbala, voditeljka se nije uvek dobro osećala. Iako nije ni posumnjala da može imati zdravstveni problem, rešila je da poseti lekara.

- Žalila sam se da se nisam osećala dobro. Imala sam neku vrstu anksioznosti, poludepresije, sve sam ja radila dva posla i dalje. Svi su mi govorili da sam se prezasitila posla, da dugo radim na televiziji, da više ne može ništa da me motiviše. Ja odem na fitnes dva dana, posle četiri dana se razbolim... U jednom trenutku prijateljica mi je predložila da uradim polne hormone. Ja iako idem na redovne ginekološke preglede, niko mi nikada nije uradio ultrazvuk stomaka. Kada mi je uradio ultrazvuk, samo je reko da ja imam nešto ogromno u stomaku. I gastroenterolog mi je rekla da imam tumor pankreasa - rekla je Biljana i dodala:

- I dan danas se sećam da mi je rekla: "Biljana, imaš tumor pankreasa, moraš hitno na operaciju, odmah nađi profesora koji će da te operiše". Drugarica mi sredi da dođem do njega. Sva sreća bio je na repu pankreasa. Da je bio na glavi, malo šta bi moglo da se uradi. Ja sam mislila da je to igra. šala zabava. Kada sam se probudila imala sam rez 20cm preko stomaka. Bila sam hrabra, četiri sata je trajala operacija - rekla je lepa voditeljka.

Kako je istakla, bila je čvrsta, nije plakala iako nije mogla sama da hoda.

- Ne radi se tu samo o meni, tamo su oni stvarno 24 sata za sve pacijente i ja sam bila 10-ak dana u bolici. Ja sam ovako nežne građe ali sam tamo bila čvrsta i nisam plakala, ali ja nisam mogla da hodam, polako sam hodala, nisam mogla sama da odem do kupatila, ogroman je rez, imate kateter i tako dalje - ispričala je Biljana.

Vest o tumoru pankreasa doživela je veoma emotivno:

- Kada mi je saopštila doktorka, u tom trenutku to me je zaista slomilo i baš sam se isplakala. Sećam se trenutka kad sam ispred ordinacije zvala mamu. Njoj uopšte nije bilo jasno o čemu se radi. Na poslu sam krila duže vreme, znali su samo neki od mojih pretpostavljenih. Nisam govorila nikome, a kad sam rekla svi su mislili "ona ima neku cistu", kao to je šala, tra-la-la. Ja sam i dalje gurala dva posla, ćutala, čak nije znao skoro niko iz fudbalskog kluba - iskreno je rekla.

Biljana priznaje da iako je prilično jaka žena, prvih mesec dana se često budila noću pitajući se šta može da se desi. Operaciju je super pregurala, kao i oporavak.Međutim, kasnije se dešavalo da sve emocije koje je "gurala pod tepih" isplivaju kad se najmanje nada, pa misli da bi joj sad bilo teško da izgura neki eventualni novi izazov:

- Sve to što sam ja zatrpala negde u svojoj podsvesti bi me verovatno slomilo, što je i normalno - priznala je tada Biljana.

Autor: M.K.