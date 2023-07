'IDEMO FAMILIJO, JEDNA TEKILA'! Urnebesni snimak Đanija širi se društvenim mrežama! Plakaćete od smeha kad ga VIDITE u ovom izdanju! (VIDEO)

Samo opušteno!

Pevač Radiša Trajković Đani rešio je da napravi mali predah od napornog perioda nastupa i poslovnih putovanja, pa je sa porodicom otputovao na zasluženi odmor.

Đani sa suprugom i decom uživa na luksuznoj destinaciji, a jedan momenat je iskoristio i da se obrati pratiocima na mrežama.

Naime, on je sa plaže podelio jedan video koji je nasmejao sve do suza, a u kome on objašnjava kako provodi vreme na odmoru.

Prvo je za svoje prijatelje zapevao jednu pesmu, a sve je iz prikrajka posmatrao njegov sin, pa je onda nazdravio sa svima.

Idemo familijo jedna tekila, da ste živi i zdravi. Sve vas voli i ljubi Đanko, vidimo se ovog leta po vašim gradovima, poručio je pevač.

Ovaj video nasmejao je sve do suza i postao viralan na društvenoj mreži Tik-Tok, a onda su usledili komentari.

„To familijo“, „Tako je kraju“, „Živeli legendo“, „Uživaj, zaslužio si“ samo su neki od komentara ispod objave.

Autor: Pink.rs