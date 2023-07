BESAN SAM NA NJU, PETLJA SE GDE JOJ NIJE MESTO: Alen Sakić priznao da se NIJE OPORAVIO od očeve smrti, otvoreno progovorio o porodičnim problemima!

Ogolio dušu!

Alen Sakić, sin preminule muzičke legende Sinana Sakića, otvorio je dušu i priznao da se još uvek nije oporavio od očeve smrti.

- Nikad nije dovoljno vremena da se ispričaš. A što se tiče razgovora, ako sam s nekim u životu pričao to je on. I ako sam se nekog u životu naslušao, to je on. Kad god sam u životu nešto napravio, nikad me nije udario. S kevom je bilo malo drugačije, ali on me nikad nije pipnuo - kaže reper i dodaje da je Sinan znao da ga čeka da se vrati kući i u četiri ujutru, te da mu do šest "priča i priča".

- Pogotovo tih poslednih godina on kao da je osetio šta će da se desi. Cimao me je da idem s njim na nastupe, dosta smo putovali i provodili vreme zajedno. Naročito poslednje godine, nije provodio vreme sa svojim drugarima nego kad hoće napolje zove mene.

Alen je progovorio i o problemima sa bratom Rašidom Sakićem, koji je preminuo pre nešto manje od dva meseca. Ovaj događaj je uneo nemir u porodicu, a iskoristio je priliku da potkači sestru Đulkicu.

- Sve to što je on radio je jako jadno i nemam neki komenatar. Gadno se osećam kad pričam o tome - kaže Sakić.

- Iznenadila me je Đulkicina reakcija kada je Rašid preminuo. Jako me je iznenadila i mogu ti reći da sam jako besan. Jer, nema potrebe da se petlja gde joj mesto nije, a sad se i ja petljam gde mi mesto nije.

O Alenovoj supruzi Sandri gotovo da javnost ništa ne zna, a on je pričao o tome kako funkcionišu i koliko je posvećen porodici.

- U poslednje vreme imam puno vremena da se posvetim deci, vodim ih svuda, Sadra i ja idemo zajedno s njima. Ona trenutno ne radi ništa, jer ja tako hoću - rekao je Alen, dok na sledeće pitanje o tome kako ona gleda na njegov posao, kaže da je sve "dobro dok ne snimaju neki spot".

- Ima neke traumice. Što kaže Rasta, obično žene misle da kad uđemo u studio "ribe" vise sa plafona i kad uđemo tresnemo ih po du*etu. Ali to su sitnice, kapiram je, ja sam mnogo bolesniji - rekao je Alen.

Autor: N. Ž.