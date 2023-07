SLAVLJE U DOMU POZNATE PEVAČICE! Goci Tržan pristižu čestitke sa svih strana, a ovim povodom se oglasila i njena ćerka Lena!

Pevačica Goca Tržan danas ima veliki povod za slavlje. Naime, ona je napunila 49. godina, a čestitke stižu sa svih strana.

Rođendan je dočekala u porodičnom domu sa suprugom Radomirom Novakovićem a slavlje će nastaviti sa grupom "Tap 011".

- Radim za svoj rođendan. Nastupam s grupom "Tap 011", tako da sam ja jedan "radnik udarnik" za svoj dan (smeh) - rekla je pevačica i uporedila sebe sa pevačicom Šer.

- Glupo je ljutiti se na to što život prolazi i što starimo. Nije da je starenje baš kul (smeh), što bi rekla Šer. Kada su je pitali kako doživljava to što stari, rekla je da je to bez veze. Ali nisam ni od onih žena koje pate zato što stare, što nisu večno mlade. To je izgubljena bitka unapred, a ja hoću da živim srećna, nasmejana i da uživam u životu, a to ne možeš ako stalno juriš nešto što je prošlo i nešto što bi htela da budeš a ne možeš - rekla je za medije Goca.

Inače, njena ćerka Lena je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz detinjstva sa majkom i tom prilikom joj je čestitala rođendan, a onda su stigle i brojne ostale čestitke.

Podsetimo, njen suprug Raša Novaković je prošlog meseca proslavio rođendan, a ona mu se tada obratila emotivnim rečima.

- Lako je biti srećna žena pored tebe. Želim ti da zadržiš ljubav, jer ljubav tebe čini plemenitim i uspešnim. Volim te zauvek. Srećan rođendan - napisala je Goca uz fotografiju sa Rašom.

Autor: N. Ž.