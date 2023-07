'KRIVA SAM ŠTO SAM DOPUSTILA DA ME UCENJUJE!' Maja Marinković uputila JAVNO izvinjenje zbog napuštanja emisije ''Narod pita'', pa se skroz ogradila od Bilala! (FOTO)

Šok!

Bivša zadrugarka i šestoplasirana superfinalistkinja "Zadruge 6", Maja Marinković sinoć je usled ljubomorne scene i ucena od strane njenog momka Bilala Brajlovića, napustila emisiju "Narod pita", kojoj se posle nje priključio njen otac, Radomir Marinković Taki.

Nakon nekog izvesnog vremena, Maja se vratila u emisiju uz izvinjenje i obrazloženje da je sve rešeno. Naime, ona je osetila potrebu da se izvini još jednom, te je javno uputila izvinjenje na svom instagram profilu, ističući da ne učestvuje u onome što njen momak priča, niti se slaže sa onime što on govori.

- Ovim putem želim javno da se izvinim televiziji Pink i vim gledaocima koji mi godinama ukazuju poverenje. Jako mi je žao što sam dopustila da se sinoć desi onakva situacija, da me neko ucenjuje da napustim emisiju, sama sam kriva što sam to dopustila. TV Pink je moja kuća i ljudi koji mene godinama poštuju. Još jednom se javno izvinjavam. Ja ne učestvujem u tome što Bilal priča i iznosi onakve stvari, to je nikada nisam podržala niti delim isto mišljenje s njim - poručila je Maja na svom instagram profilu.

Autor: N. Ž.