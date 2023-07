'NISI U MATERIJI, PRIČA TI NEMA LOGIKU' Zaratili zbog Eme Radujko! Đekson brutalno odgovorio menadžerki Sandri, potkačio SVE NJENE IZVOĐAČE!

Nemanja Đerić Đekson odgovorio je na žestoke prozivke menadžerke Sandre Saše, za koju kaže da "nije u materiji".

Sve je počelo posle Belgrade Music Week festivala i skandala koji je imala Ema Radujko, inače pulenka menadžerke Sandre. Đekson je dan kasnije na mrežama napisao: "Možete da platite preglede, bustove i lajkove, ali nikad ne možete da platite publiku", što su svi shvatili kao direktnu prozivku na Emin račun, a ubrzo je izbrisao stori. Tada je menadžerka Sandra u intervjuu za Pink.rs poručila:

- To može da izjavi samo neko ko nije u materiji. Ako si u materiji, onda znaš da sve to što je navedeno ne može da se plati, da budeš vidljiv kao što su vidljivi moji izvođači, to je nemoguće. Prvo, Gugl pravi neka ograničenja, drugo - svako plaća marketing, to se podrazumeva u biznisu, kojim god biznisom da se baviš, marketing je najveći deo posla, a mi smo posao odradili odlično, kao i uvek. Ema ima ogromnu fan bazu, veću od većine estrade, možda to nekima smeta, ali to je već njihov, a ne naš problem. Takođe, pesme su joj radili najbolji producenti, kvalitetni, dokazani u svom poslu, imali su saradnje sa najvećim zvezdama i normalno je da će njihove pesme biti slušane, ko god da ih peva. To su zavidni, zlonamerni komentari, ali nije bitno šta kaže, nego ko kaže - rekla je menadžerka Sandra, a sada se oglasio Đekson:

Ako ćemo oko poznavanja materije, mislim da očigledno nije upoznata sa materijom da ceo TikTok najviše gori od mog nastupa na Music Week-u. Isto tako mislim da nije upoznata sa materijom da sam učestvovao u jednoj od Eminih pesama, tako da to što priča da sam ljubomoran i zlonameran nema nikakve logike, zar ne? Tako da, sigurno se Sandra menadžerka nešto šalila. Nego, nešto mi je čudno što se svi živi snimaju uz naše TikTok zvukove, a samo njeni artisti ne... Hm - poručio je Đekson za Pink.rs.

Autor: D. T.