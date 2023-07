'IMAM SVOJE METODE' Gazda Paja progovorio o braku, vaspitavanju dece, pa otkrio kako se on snalazi u ulozi oca!

Evo da li je strog otac!

Reper Pavle Bošković u javnosti poznatiji kao Gazda Paja čeka drugo dete sa suprugom Vesnom. Njih dvoje već imaju sina.

- Izbor imena za drugo dete ostavio sam supruzi jer sam sinu prvencu ja dao ime - iskren je pevač, koji na pitanje kakva je supruga kao trudnica odgovara kroz osmeh:

- Zahtevna je, ali mnogo je lakše kada se nešto prođe prvi put, tako da sad je laganije. Uživamo u tome, jako je lepo i pozitivno.

Pevač je pre tri godine postao otac dečaka, kome su dali ime Vuk, a sada ističe da je strog otac.

- Imam svoje metode u vaspitanju ali mislim da sam dobar otac, na dobrom sam putu da postanem ako već nisam, ali radim sve što treba. Postoje ograničenja i moraju da postoje granice. Kada postaneš roditelj shvatiš da si ti taj koji mora da se menja za neke stvari, poenta je na kraju krajeva da usmeriš to dete na pravi mogući način da korača kroz život - ističe on i dodaje da postoji želja da sin krene njegovim stopama:

- Što da ne krene mojim stopama? Svaki roditelj treba da ima odgovornost da pusti dete da nađe svoj put, da vidi čime će se dete baviti i da mu pomogne u tome, da ga usmeri na te neke prave stvari. Dao bih mu savet da radi to što ga ispunjava i što ga čini srećnim jer u tom slučaju neće nikada raditi. Kao što ja radim ono što me čini srećnim. Zvuči kao kliše, ali stvarno je tako. Nekada je teško, ali znaš da si za to stvoren i što to ne bi iskoristio i oblikovao.

Sa suprugom Vesnom je u skladnom braku, ali kaže da ljubomora uvek postoji.

- Supruga zna sa kim je u vezi, šta se dešava u tom mom poslu, kapira me i podržava. Ima svega, ali i ljubomore, to je normalna stvar, to je ljubav - to se mora. Postoje stvari koje mi zamera, ali njih volim da zadržim za sebe - tajanstven je pevač.

Pevač smatra da svaki izvođač mora profesionalno da gleda na svaki nastup bez obzira pred kojom i kolikom publikom nastupa

- Nemam strah, tu sam već dugo, teram, ali uvek postoji neko uzbuđenje, to je pozitivna stvar pred izlazak na binu i to je naš život koji živimo i volimo. Ako si u hodu sa vremenom, produkcijom, muzikom, naravno da ćeš raditi i biti na samom vrhu, ali naravno, možda nekad treba ostati i u svom fazonu - smatra Paja kojeg nismo imali prilike da vidimo upletanog u neki od estradnih skandala.

- Teško je napraviti karijeru bez skandala, ali imao sam ljude koji su mi pomagali. To je moja životna uloga, pronašao sam se, davao sam i davaću sve od sebe. Koliko god to radio mislim da sam i dalje na nekom početku jer uvek dođe neki novi fazon, nešto što volim da osetim kako funkcioniše, kako će to da zvuči i uspevam da pobedim sebe u tome.

Autor: M.K.