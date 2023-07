ŠOK ISPOVEST Ane Nikolić o MRAČNIM tajnama porodice: ''Ja sam kao moj deda, on je umro od alkohola!''

Ovim detaljima je sve ostavila u čudu!

Ana Nikolić našla se u žiži interesovanja javnosti prethodnih dana zbog čitavog niza skandala, ali i zbog narušenog fizičkog izgleda i rana po licu.

Jedni je kude zbog ponašanja i što je sebi dozvolila mnoge ispade, pa čak i odlaskom kod nestručnih ljudi uništila lice drugi je žale. Prijatelji, oni van estrade, kažu da su pokušali da dopru do nje ali uzalud.

Naime, Ana Nikolić bila je gost pre nekoliko meseci emisije ''Magazin In'' i tom prilikom javno progovorila o teškim porodičnim temama. Ana je najpre otkrila zbog čega je bila prinuđena da blokira borj telefona rođene babe, a onda progovorila o dedi koji je bio alkoholičar i kog je porok koštao života.

- Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! Baba, ideš na blok na nekoliko dana. Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pevaš nešto?! Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko... Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio... Javi mi se. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče. Moja baka se razvela pre 100 godina kad se niko nije razvodio. Razvela se, jer je deda bio alkoholičar. Ja sam taj deda, on je čovek umro od alkohola. Bio je vaga u horoskopu kao i ja. Ja verujem u taj ženski rodoslov. Ja sam pokušala da izbegnem to, svi mi nešto nosimo. Pokušala sam, ali uvek se vraćaš na taj neki stariji model. Ovo je DNK klasični. Pomešao se pogrešni DNK. Šta da radim - rekla je pevačica tada.

Autor: M.K.