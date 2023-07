'VODILA ME JE NA BUVLJAK DA KUPIMO PATIKE...' Relja Popović progovorio o teškom odrastanju u siromaštvu, jedno OBEĆANJE još nije stigao da ispuni majci!

Reper i pevač Relja Popović vešto uspeva da odvoji privatni život od poslovnog. Iako retko kada deli svoju intimu u javnosti, jedom prilikom govorio je o svom detinjstvu i prošlosti koja nije bila ni malo laka.

Danas jedan je od najpopularnijih repera današnjice danas uživa u skladnom braku sa koleginicom Nikolijom Jovanović, ćerkom pevačice Vesne Zmijanac, sa kojom ima dve ćerke, Hanu i Reu.

Međutim, pre nego što je započeo svoju karijeru, on nije uživao u raskošu, a teško detinjstvo Relje Popovića mnoge je ganulo.

Gostujući u jednoj emisiji Relja je ogolio dušu i govorio o teškom odrastanju i nemaštini, te otkrio obećanje koje je dao majci, a koje, nažalost, nije stigao da ispuni.

- Kao mali sam mami obećao, pošto sam osećao to siromaštvo i kad me vodi na buvljak da kupimo patike bio sam užasno tužan što nemam patike kao neki drugi, ja sam rekao "Vidi mama, ja ću napraviti novac od kojeg ću kupiti stan sebi i tebi" - priznao je on i dodao:

- Nažalost, nisam dočekao da to mogu da uradim njoj, ali sam našao način da ne uprljam svoju dušu, a da ipak budem finansijski stabilan.

Iako je teško detinjstvo Relje Popovića ostavilo veliki trag u njegovom životu, pevač je uspeo da se izdigne i iz svega izađe kao pobednik.

Autor: A. N.