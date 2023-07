JOKIĆ VESLA NA DRINI! Otišao na rafting i upao u LEDENU REKU, masa počela da mu skandira: MVP, MVP! (VIDEO)

Njegova reakcija oduševila je sve!

Nikola Jokić je pre manje od mesec dana osvojio šampionski prsten NBA lige sa Denver Nagetsima, a sada je otišao na zasluženi odmor. On je iskoristio vikend kako bi otputovao u Bosnu i Hercegovinu, gde je sa društvom otišao na rafting Drinom.

Na društvenoj mreži Tviter isplivale su razne slike i video snimci, koji pokazuju kako Jokić uživa u odmoru.

Na jednom video snimku čuje se kako mu prisutni skandiraju "MVP, MVP" dok im on uzvraća pozdrave, a kako to izgleda pogledajte u nastavku teksta.

Nikola Jokić gets MVP chants while rafting. This is amazing. pic.twitter.com/fzHd1UEYff