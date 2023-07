TOPLES FOTKA KOJA JE POKORILA MREŽE! Nada Topčagić i Suzana Mančić pokazale gole grudi, priznale da li bi se opet USUDILE NA TAJ POTEZ!

Iskreno!

Nada Topčagić pre izvesnog vremena na Instagramu je objavila fotografiju koja je izazvala lavinu komentara.

Na toj fotki, koja je nastala devedesetih godina na moru, je ona sa Suzanom Mančić i to obe u toplesu. Fotografisao ih je Nadin suprug Zlatko.

- Vreme mladosti, druženja i bezbrižnosti. Moja draga Suzana Mančić i ja - napisala je Nada tada na Instagramu, a ta objava izazvala j ebrojne reakcije.

Ipak, sa njenog storija je ta fotka bila uklonjena zbog golih grudi, a Nada je tada objasnila zašto je baš tu fotku objavila na svom profilu na društvenoj mreži.

- Juče je bilo sumorno vreme, rekoh 'ajde da se nešto dešava, pa sam počela da pretražujem svoje slike i nađem tu fotografiju. Rekoh, jaaaao, kad je to bilo... A prvo me Suzi zvala nešto privatno pre toga, ne znam da li se ona seća toga uopšte... To je bilo u Kumboru. Bila sam presrećna kada sam našla tu fotografiju i videla sam kako je tada izgledala Crna Gora. Takva divljina...pa sam pomislila: "Bože, što nisam u tom vremenu". Znamo da je sve to sada naseljeno, i setila sam se baš tih trenutaka, moje rane mladosti... Niti je tu šta vulgarno, niti išta, toliko smo čedno izgledale - prokomentarisala je u emisiji "Grand magazin".

- To je bilo godinu dana posle mog porođaja, pa sam malo izgledala kao pljeskavica. Moje s*kice su bile kao pljeskavice, a Suzana je bila baš, onako, prava devojka. To je ta prirodna lepota, ništa vulgarno... Gde su grudi tamo?! Pogotovo ja - kao dečko! Danas svi muškarci imaju grudi kao ja tada! - našalila se Nada, koja je rekla da je namerno objavila fotografiju, a ne slučajno kao što su mnogi pisali.

Na pitanje da li bi ona i Suzana ponovo stale ispred objektiva, Nada je rekla da bi vrlo rado.

- Da! Što se mene tiče, ja sam uvek ista. Moje grudi su iste! Ne znam da li je tako kod Suzane... Baloni od grudi danas se ne prekrivaju, a naše male s*sice, pogotovo moje, su prekrivene - kroz smeh je zaključila pevačica.

- Bile smo lepe, mlade, vesele i bezbrižne, slikale se, pa šta?! To je bilo davno sada već istorija. Volim Nadu i njen vedar duh - izjavila je Suzana za Pink.

