Nisu zadovoljni današnjom muzikom!

Voditeljke emisje "Premijera Vikend - Specijal" u studiju su ugostile pevača Segeja Ćetkovića i Bojana Marovića, te su tom prilikom s njima porazgovarale o nesvakidašnjim situacijama na nastupima, koje se u poslednje vreme sve češće dešavaju, kao i o vaspitanju dece.

- Nisam bio miljenik muškaraca, ali ne može paralela da se napravi...Bilo je svega. Dešavalo se da ti neko dobaci nešto, ali se na tome zadržavalo i završavalo. Ti kod kuće vaspitavaš dete i to je jedno, ali kada izađe na ulicu, to je druga stvar. Recimo, nekada ste mogli da snimite pesmu, pa se pojavi drugi kolega, a danas se snima 20 pesama dnevno. Bitno je, jer se šalje pogrešna poruka. Ispada da ovo gde pevamo o ljubavi, moru i tako dalje... - rekao je Bojan, a onda se Sergej nadovezao:

- Smatram da ako si se uhvatio ovog posla i prostora u medijima, onda iskoristi na pravi način. Uvek svojoj deci govorim: "Šta god da radiš, seti se da smo sa strane i gledamo te". I dan danas imam sliku svojih roditelja, i onda kada hoću da kažem nešto, oni mi se pojave...Ako obratiš pažnju na svoje dete, ti vidiš razliku između vaspitanja kod kuće i toga što Bojan priča. Mora da postoji poštovanje i strahopoštovanje - rekao je Sergej.

- Jedan roditelj je strašnu rečenicu rekao. Mali je imao neke jedinice, loše ocene i on je onda pitao: "Koja ocena je za vladanje?", oni kažu petica, a onda im je on rekao: "To je moj posao" - dodao je Marović.

- Oni imaju samo materijalno, novi telefon, majice, trenerke, a nama je pre bilo dovoljno da imamo poljanu i loptu. Ja sada moju decu ne mogu da nateram da izađu napolje - rekao je Ćetković.

Autor: N. Ž.