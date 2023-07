KONAČNO STAJE NA LUDI KAMEN! Bojan Marović upoznao ženu svog života, pa otkrio dalje planove!

Lepe vesti!

Poznati pevač Bojan Marović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svojim planovima kada je njegov privatni život u pitanju, a sve u studiju je oduševio kad je otkrio da je na korak od braka, te da je našao ženu svog života.

- Ja sam došao iz Podgorice u Beograd da studiram, tada sam se rastao od devojke zbog daljine... To me je nosilo u poslu. To mi je bilo strava - rekao je Bojan i dodao:

- Nikad se ljubav nije menjala, vekovima je sve isto... Svi se ljudi zaljubljuju i odljubljuju i vole i ne vole... Našao sam nevestu i blizu smo svadbe, konačno sam se sapleo. Vreme mi je, preterao sam stvarno. Majka mi govori sad kontra: ''Nemoj'' - našalio se pevač.

Autor: M.K.