Drugoplasirana superfinalistkinja u jutrašnjem izdanju najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, "Novog Vikend Jutra" voditeljke Jovane Jeremić, Ana Ćurčić, javno je odjavila i raskrstila svoje dugogodišnje prijateljstvo sa Milenom Kačavendom.

Njihovo prijateljstvo nedeljama unazad je na klimavim nogama, kada je Ana za medije i gostujući u emisijama "Narod pita" izbegavala direktne odgovore na pitanja o Mileni, govorila da one zapravo i nisu kume kako su se predstavile, kao i ističući da neke stvari koje je Kačavenda izjavljivala za medije tokom njenog boravka u "Zadruzi", nisu istina.

Odmah smo stupili u kontakt sa kumom intenacionale, Milenom Kačavendom, koja je za nađš portal u samom startu razgovora prokomentarisala Anino javno raskrštavanje prijateljstva s njom.

Suština je da je ona mene jednostavno blokirala na instagramu i od tog dana mi nemamo nikakav kontakt. Veče pre toga smo bili u komunikaciji, bilo je predviđeno da se vidimo. Međutim ona kaže da ja nisam imala vremena, to je netačno, ona nije imala vremena za viđanje. Ja sam sve vreme bila u Beogradu, iskreno i nije mi nešto i neophodno da se viđamo - rekla je Milena, pa je potom otkrila da li je pokušala da stupi u kontakt sa Anom preko Ace Bulića:

- Ne. Ja sam u kontaktu sa Acom Bulićem, on nema nikakve veze. Mi smo, dok smo bili podšrka, bili u kontaktu svakodnevnom, moj i Acin odnos je korektan - dodala je Kačavenda.

Od kako je Ana "odjavila" Milenu javno na televiziji, komentariše se da je taj njen postupak kontradiktoran s obzirom na to da je nju Zvezdan Slavnić javno ostavio, što ju je pogodilo, te smo upitali Milenu kako ona gleda na ovo i da li se slaže sa komentarima javnosti da je ovo još jedna njena kontradiktornost.

Njoj je to očigledno svojstveno. Ona kada ima muškarca pored sebe, to je njoj svojstveno, a što se tiče toga, tog ponašanja, ona je čak dala izjavu da mi nismo neke bliske drugarice. Ne samo da nismo bile kume, kaže: "Nismo Milena i ja sad tako neke posebne drugarice". Ove njene prave prijateljice za koje kaže da su prave, gde su bile sve ovo vreme, stvarno ne znam?! Ana se ograđuje od mene, dala je izjava više, tipa: "Nije osvojila prvo mesto zbog mene", što je smehotresna olimpijada, ja i dalje stojim iza toga da nije bilo mene...Druga stvar, rekla je da je bila kontradiktorna u rijalitiju zato što nije znala šta ja pričam spolja. Kakve veze moj govor u spoljnom svetu ima s njenim unutra?! Ona je bila kontradiktorna sama sa sobom, potvrdila je vezom sa Acom, kada sam ja u pitanju, ogradila se od mene - rekla je kuma, te je na pitanje da li se kaje zbog toga što je branila u odnosu na to šta je dobila na samom kraju, dodala je:

- Pravo da ti kažem, ne. Što se tiče kajanja, ne kajem se apsolutno, ja bih uvek za nekoga ko je moj uradila isto, branila do zadnje kapi krvi. Bez obzira na krajnji ishod, nisam se ovome nadala, ali sam bila spremna s jedne strane. Što se tiče moje popularnosti, ja moram tu da kažem nešto jednom za svagda. Ja se u medijima jesam pojavila zbog ulaska Ane Ćurčić u "Zadrugu", ali svoju popularnost nisam stekla zahvaljujući Ani Ćurčić, već svom britkom jeziku, načinu na koji sam je branila, svi su rekli da se nikada nije pojavio neko ko je na taj način branio nekoga. Mislim da sam postala popularna zbog sebe same i zbog toga što sam za sve što sam rekla u medijima, prosto stajala iza toga i danas stojim. Mislim da se ljudima dopala moja direknost, britkost, otvorenost, to što se nisam krstila, nego sam u oči iskakala svima koji su nešto rekli protiv nje, a ne kao neka odbrana Ane Ćurčić - priča Milena.

Za sam kraj razgovora upitali smo je zbog čega je bila spremna na ovakav krajnji ishod, tj. krah prijateljstva sa Anom.

Zato što ona od kad je ušla, njen ulazak je bio spektakularan i teatralan i da je ostala takva do kraja, bila bi favorit. To što nije prvo mesto, to može da zahvali samoj sebi. Demantovala je Acu Bulića za te ručkove i mene, a samo nije Zvezdana Slavnića. Više se pominjem ja nego Zvezdan Slavnić, kao da sam bila problem ja, a ne podrška. Što se tiče toga da sam gradila put za "Zadrugu 7", to je netačno, ja nisam gradila svoj put preko Ane Ćurčić, ja imam svoj biznis napolju - zaključila je Milena za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić