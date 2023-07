Otvorila dušu u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Poznata pevačica Ivana Selakov pred premijernim kamerama sumirala je svoju dugogodišnju karijeru, te otkrila detalje poslovnih saradnji s pokojnim Darkom Radovanovićem, ali i sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Ona se na samom početku prisetila srednjoškolskih dana i života u Somboru.

- Prelepa sećanja me vežu za Sombor ii za te dane gimnazije. Jako sam volela školu i durštvo... Bili smo super. Bili smo više žensko odeljenje. Roditelji jesu bili strogi, pravila su se znala... Mislim da su imali poverenje od starta u mene u smislu da ću se snaći i moći sama da živim u Beogradu - rekla je Ivana i dodala:

- Ono što je prelomilo moju karijeru je svakako duetska pesma sa Darkom Radovanovićem. Sve je bilo stepenica po stepenica, ali sve je išlo ka toj čuvenoj pesmi da ja prelomim da snimim album. Mi smo imali planove da pevamo zajedno, da nastupamo, on je imao planove za ozbiljne koncerte, nažalost prekratko druženje i prijateljstvo. Za mene je to bilo najtraumatičnije iskustvo. Mislim da je taj momak mogao da uradi još puno, puno stvari. Nedavno sam zvala njegovu majku da izjavim saučešće, jer sam čula da je Darkov otac preminuo. Sa njegovom suprugom se čujem povremeno. Iza njega su ostale pesme i diskografija i mislimd a se ona ne razume u to kako to ide papirološki. Ona i sama kaže da se za neke stvari snašla, za neke nije. Htela sam da joj pomognem oko diskografije - otkriva pevačica i dodaje:

- Ušetala sam u Cecinu kuću i tamo sam je upoznala, ona je tada tražila prateće vokale za Ušće. Bend je bio u njenoj kući, ja sam došla tu na probu. Možda ona nije trebalo ni da dođe... Ona je ušla u jednom opuštenom izdanju, kućnom. Ponašala se kao jedna najnormalnija osoba i tu me je kupila na prvu. Mnogo pričamo o tome kako se ponašaju pojedini kad im slava udari u glavu. Bila sam oduševljena kakp se peirodno i normalno ponašala, ona je takva pstala do dana današnjeg. Mi pričamo kao da se svaki dan čujemo i mislim da je zbog toga velika - kaže Ivana, a onda je progovorila o svojoj naslednici, vantelesnoj oplodnji i odnosu sa suprugom.

- Ćerka me za neke stvari šarmira, pa joj popustim. Najviše sam stroga oko hrane, ona ima poremećaj ishrane koji je urođeni. Postoje neki članci na engleskom jeziku koje sam čitala. Ona je veliki izbirač što se hrane tiče. Najviše stresa i svađa je oko te hrane. Onda se natežemo da ona išta uzme da jede, a sve ostalo je okej - kaže pevačica i dodaje:

- Ne biste verovali koliko žena ima u čekaonicama. To nije nikakva tabu tema. Ja sam prošla kroz taj proces, to nije ništa traumatično. Kod mene je iz prve uspelo, kod nekih nije bilo tako. Ja uvek dajem savet, uputim gde treba da idu. Mi imamo takve stručnjake kakve u svetu nemamo - poručila je Ivana i dodala:

- On ne voli da je medijski eksponiran, milion puta sam propustila neki događaj u gradu, jer on neće da ide. Ne zanima ga da se slika, da se doteruje... S druge strane on je uključen u firmu koja se zove Ivana Selakov. Postoje i oni koji žele parče slave od devojke i da se slikaju. Ovaj posao je užasno surov, pogotovu za ženu. Mi smo svedoci koliko ljudi u ovom poslu nemaju blama, da kažu neke odvratne i ružne stvari. To publika vidi i prati i zato se mnogi ograđuju od estrade. Mene su neke nesuglasice jako pogodile i sve doživlajvam lično.

