U vikend izdanju ''Novog jutra'' Jovana jeremić pustila je glasovnu poruku koju je dobila od pevačice, budući da je jedna od tema bila o narkoticima.

Pevačica Ana Nikolić rešila je da progovori o tvrdnjama da koristi narkotike.

- Kad jednu majku optužiš za korišćenje takvih supstanci, a vrlo dobro se zna da sam protivnik svake vrste droge i opijata... U mom prisustvu to ne može da radi niko. Svi znaju da sam se zbog toga i razvela - rekla je Ana Nikolić u glasovnoj poruci, koju je voditeljka Jovana Jeremić pustila jutros u svojoj emisiji na televiziji Pink.

- Da ne pričamo o tome koliki sam hipohondar, to znaju najbolje laboratorije po gradu, konzilijum posebno... (smeh) Kad se mesečno ne prijavim da nešto istestiram, zovu me da me pitaju: "Jeste dobro?" - dodala je Ana, koja je pre nekoliko godina bila u kratkom braku sa kolegom Stefanom Đurićem Rastom.

