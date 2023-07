ĐANI PONOVO VIRALAN! Podelio snimak sa plaže, sve pratioce nasmejao do suza: TAKO JE, KRALJU! (VIDEO)

Prvo je za svoje prijatelje zapevao jednu pesmu, a sve je iz prikrajka posmatrao njegov sin, pa je onda nazdravio sa svima

Radiša Trajković Đani rešio je da napravi mali predah od napornog perioda nastupa i poslovnih putovanja, pa je sa porodicom otputovao na zasluženi odmor.

Đani sa suprugom i decom uživa na luksuznoj destinaciji, a jedan momenat je iskoristio i da se obrati pratiocima na mrežama.

Naime, on je sa plaže podelio jedan video koji je nasmejao sve do suza, a u kome on objašnjava kako provodi vreme na odmoru.

Prvo je za svoje prijatelje zapevao jednu pesmu, a sve je iz prikrajka posmatrao njegov sin, pa je onda nazdravio sa svima.

-Idemo familijo jedna tekila, da ste živi i zdravi. Sve vas voli i ljubi Đanko, vidimo se ovog leta po vašim gradovima – poručio je pevač.

Ovaj video nasmejao je sve do suza i postao viralan na društvenoj mreži Tik-Tok, a onda su usledili komentari.



Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

-„To familijo“, „Tako je kraju“, „Živeli legendo“, „Uživaj, zaslužio si“ – samo su neki od komentara ispod objave.

Podsetimo, Đani i njegova supruga Slađana su nedavno organizovali svadbeno veselje sinu, a tom prilikom su za Grand otkrili šta su poklonili mladencima.

-Sinu smo poklonili za venčanje sve što smo i prvom, krov nad glavom, ljubav, pare, kola, cipele dva broja veće pošto ga žuljaju- rekao je pevač za naš portal.

Autor: A. N.