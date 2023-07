EXIT i Gorki list podržavaju domaće talente: Producent i DJ Coeus je dobitnik prve Beyond the Universe nagrade

U želji da odaju priznanje domaćim umetnicima koji svojim raskošnim talentom probijaju okvire domaće muzičke scene, EXIT i Gorki List ustanovili su nagradu Beyond the Universe.

Prvi dobitnik ovog priznanja je producent i DJ Nemanja Petković, poznat pod scenskim imenom Coeus. Njemu su poslednjeg dana festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi uručeni plaketa i Sky Music vaučer za kupovinu muzičke opreme.

Nagrada Beyond the Universe proistekla je iz prvog generalnog partnerstva u istoriji Exita i želje dva domaća brenda, Exita i Gorkog Lista, da nastave da ulažu u razvoj domaće kulturne scene, doprinoseći popularizaciji i afirmaciji uspešnih izvođača sa naših prostora.

„Veoma mi je drago što ovo priznanje i nagrada dolazi od strane Exita, koji je oduvek bio jako važan deo naše muzičke scene i želeo bih da im se zahvalim na podršci koju, kako ove, tako i svih prethodnih godina, pružaju meni, a i ostalim mladim muzičarima“ – izjavio je Nemanja Petković Coeus prilikom preuzimanja nagrade.

Coeus je producent i DJ koji živi i stvara u Beogradu i nesumnjivo jedan od najuzbudljivijih predstavnika elektronske muzičke scene. Njegova karijera beleži munjevit uspon kroz izdanja na nekim od najpoznatijih lejblova na svetu, među kojima je i čuveni Afterlife, čime nastavlja da napreduje svojim sirovim i definisanim zvučnim pečatom. Poznat po obogaćenom pristupu muzičkoj produkciji, Coeus izgrađuje zvučni identitet koji je dobio podršku najvećih imena muzičke industrije, donoseći techno i deep house prožet intrizičnim melodijama. U rodnom Smederevu je svirao klavir i pohađao muzičku školu, a njegovo ime je danas obavezno na listi izvođača velikih i važnih muzičkih festivala u zemlji i svetu. Samo u mesec dana pred nastup na Exitovoj mts Dance Areni gostovao je u Turskoj, Azerbejdžanu, Izraelu, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji, a do kraja jula ima zakazane nastupe u Švajcarskoj, Tunisu, Portugalu i Libanu.

„Čestitamo dobitniku nagrade Beyond the Universe, koju zajedno sa našim partnerima dodeljujemo po prvi put domaćim muzičkim izvođačima. Ona se dosledno uklapa u misiju našeg brenda da dugoročno ulaže u domaću kulturnu scenu, doprinoseći afirmaciji domaćih umetnika u svim sferama, naročito u oblasti muzike i filma. Ustanovljena je iz želje da nagradimo prave vrednosti i podržimo posvećene i talentovane vizionare koji sa puno ljubavi i strasti rade svoj posao, što smo i prepoznali u Coeusu. Njegova posvećenost, kvalitet i autorski pečat prepoznati su i van granica Srbije, što se može reći i za EXIT i Gorki List,“ istakao je kreator i osnivač brenda Gorki List Vojin Đorđević na konferenciji za medije održanoj za vreme EXIT festivala.

„Coeus je napravio posebno zapažen uspeh, pogotovo u poslednje dve godine, a Exitova želja i dužnost kroz novoosnovani EXIT Music & Talent Office jeste da mladim talentima poput njega pomognemo da izgrade svetsku karijeru i sa tom pričom pravimo jednu zaista istorijsku stvar. Zahvaljujući saradnji sa Gorkim Listom ta inicijativa je prepoznata i nagradom Beyond the Universe, a ove godine na Glavnoj bini napravili smo jedno od najjačih programskih izdanja do sada i podigli festivalsko iskustvo na viši nivo“ – rekao je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Zahvaljujući prvom generalnom partnerstvu u dve decenije dugoj istoriji EXIT festivala, njegovo 23. izdanje pružilo je novu dimenziju uživanja posetiocima svih generacija. Nakon četiri dana festivala jasno je da su postavljeni novi standardi festivalskog doživljaja, koji se ogledaju kako u muzičkom programu i kvalitetu produkcije, tako i u do sada najekskluzivnijem VIP sadržaju na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Autor: Pink.rs