CRNO NA BELO! Pink.rs u posedu Stefanove i Anine prepiske, Spasojevićeva BESNA KAO RIS zbog navoda da je bila sa Mihićem! (FOTO)

Kako smo već pisali, Sofija Una Manić i Tamara Ćasić uključile su se u uživo program u emisiji "Narod pita", te su tom prilikom upitale Anu Spasojević, koja je bila gošća sinoćnje emisije, šta je radila i da li se videla sa Stefanom Mihićem, što je ona demantovala.

Sofija nije izdržala, već je objavila javno prepiske sa Stefanom u kojima on iznosi detalje iz tog čuvenog vecea, kao i o tome da je bio u pritvoru, a prepiske pogledajte u linku ispod.

Stupili smo u kontakt sa Anom Spasojević, koja je demantovala ove prepiske, tj. istakla nam je da Stefan uopšte ne priča o njoj, ni o Aleksandri Momčilović Sani, sa kojom je bila u Budvi, već o nekoj devojci o kojoj ona ne zna ništa. Takođe, dostavila nam je prepiske između Stefana i Sofije u kojoj on demantuje da je bio sa njom, a njih vam prenosimo u celosti.

- Nisam je pipnuo, da kažem to?! Je l' će ti biti sve lakše da radiš, funkcionišeš, da svima to kažeš?! Reci mi šta je poenta, svakom kažem da smo zajedno, pazim šta radim. Ti sa Tamarom ideš 24h i napadaš me...

Kako se vidi u narednoj, on je ove prepiske dostavio Ani kao dokaz da nije pričao o njoj loše, napisavši:

- Evo ti ceo tekst. Laže! Obrisala je svoje i nije priča ni o tebi ni o Sani. Šta ova devojka radi? Je l' ona normalna?! - pisao je Mihić Ani.

