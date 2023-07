DELE IH SATI DO SUDBONOSNOG ''DA''! Anita i Matora danas staju na ludi kamen, a evo kako je tekao njihov odnos - Od Zole i Marka, preko Šarmen, pa sve do SVADBE o kojoj će pričati CEO REGION! (VIDEO)

Dvadesetogodišnja Anita Stanojlović, šminkerka iz Kruševca, u Belu kuću uselila se 9.septembra kada je započela svoju borbu za glavnu nagradu i pobedu u šestoj sezoni "Zadruge". Takođe, pored nje, ovde se našla i Jovana Tomić Matora, dugogodišnji rijaliti igrač.

Anita je na samom početku gajila simpatije i otvoreno ih pokazivala prema zadrugarskom kenu Marku Markoviću, ali s obzirom na to da nije uspela da osvoji njegovo srce, Stanojlovićeva se pomirila s tim da treba da nastavi dalje sama.

Nakon nekog izvesnog vremena, Anita je otkrila da joj se rađaju, po prvi put u životu, emocije prema ženskoj osobi i to ni manje ni više nego prema Matoroj. Njih dve su uplovile u prisno druženje koje je dugo trajalo, a posle određenog perioda, njih dve su počele da ulaze u žestoke sukobe, te je Anita uplovila u vezu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Njen odnos sa Zolom trajao je svega nešto više od mesec dana, nakon čega je na iznenađenje i negde šok ostalih ukućana, Anita priznala da je taj ljubavni odnos bio fejk i da je sve vreme htela da pravi Tomićevu ljubomornom, zbog čega je nastao opšti metež među zadrugarima.

Matora je često umela da tokom "Nominacija" ili bilo kojom prilikom, kada bi govorila o Aniti, da istakne da je svesna da je ona zaljubljena u nju, da je probala više puta da bude sa njom, ali da ne može da pređe preko nekih stvari koje su njoj smetali. Nije se libila ni da kaže da je svesna da joj Stanojlovićeva pruža mnogo pažnje i svakodnevno brine o njoj.

One su često i tokom ovog, kako vole zadrugari da kažu, nezvaničnog odnosa, umele da uplove u vrele akcije posle ili tokom žurke koja se odvija utorkom na velelepnom imanju u Šimanovcima, a jednu od njih možete pogledati klikom OVDE!

Takođe, Matora je imala kratku romansu sa Šarmen Sorajom Leoni Altman, ali su nakon samo par dana prekinule to, jer kako su istakle, nisu se osetile kao da mogu da uplove u vezu, što nije sprečilo Anitu da nastavi da osvaja Matorino srce. Samo delić u vidu video klipa ovog Matorinog odnosa, pogledajte OVDE!

Stanojlovićeva nije prestala da se trudi, a u prilog tome da se trud uvek isplati, govore dešavanja koja su se dogodila nakon izlaska iz rijalitija. Matora je u superfinalu zauzela 15.mesto i prve večeri napustila "Zadrugu", a Stanojlovićeva bila je prva koja je druge superfinalne noći, kao četrnaestoplasirana napustila Rajsko ostrvo.

Kada su se suočile sa sudom naroda, svojih porodica i najbližih, njih dve su odlučile da za portal Pink.rs obelodane da su ušle u vezu, te im od tada teče "med i mleko". Njih dve su svakodnevno uživale, dolazeći jedna kod druge, što Anita do Beograda, što Matora do Kruševca. Anita se bojala prihvatanja ovog odnosa od strane svoje majke, a u prilog tome da je njena majka prihvatila, govori to da je tokom Anitinog gostovanja u emisiji "Narod pita", njena mama bila sa Tomićevom u njenom stanu, o čemu je Anita i pričala.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste to da je Matora u jednom noćnom provodu u beogradskoj kafani, pred punom salom svojih prijatelja, zaprosila Anitu.

Na današnji dan, na Svetom Stefanu u Crnoj gori, Anita i Matora izgovoriće sudbonosno "da" i jedna drugoj se zakleti na večnu ljubav, a o spektakularnoj svadbi, kako je najavljeno od strane Anite i Matore, pričaće se i prepričavaće se naveliko.

Autor: N. Ž.