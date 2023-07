'UME OD MERAKA DA RAZBIJE, TAD SE I POSVAĐAMO!' Goca Božinovska progovorila o sinu Mirku, otkrila kada i zbog čega se najviše svađaju!

Pevačica Goca Božinovska kaže da se redovno svađa sa sinom Mirkom Šijanom jer redovno pije, ali joj je drago što nije agresivan, već se s društvom samo veseli.

Ona kaže da mu uvek skreće pažnju na to da se treba proveseliti umereno, ali da ne želi da razmišlja da li će završiti na ispiranju ako pretera sa žestinom.

- Mirko ima svoje poslove, radnik je, a i ume da potroši novac na sve i svašta. Zameram mu što voli da popije, ne treba toliko, ali me teši to što nikad nije agresivan. Ume od meraka da razbija čaše kad se veseli i sve redom, tad se posvađamo, ali nikad nije agresivan. Nekako ima meru iako ja smatram da nekad pretera. Kad smo zajedno na nekom veselju, pratim ga, nadgledam, pa mi je lakše. Međutim, kao i svaka majka, razmišljam šta radi kad popije u izlasku, a nisam tu. Ne bih da završi na ispiranju - priča Goca i dalje objašnjava da je decu vaspitavala tako da racionalno troše novac bez obzira na to što se trudila da im sve obezbedi:

Kad bi izbila neka kriza, mogla bih da se snađem kao pećinski čovek. Umela sam u detinjstvu da trpim, znam šta znači kad se nema i sad bih sa 10 dinara mogla da preživim. Isto mi je da nedelju provedem s milionima, kao i sa deset dinara. Tako sam naučena i vaspitana jer nije uvek bilo lako. Greška današnjih roditelja je u tome što decu gledaju samo kako da ušuškaju, a ne kako da ih spreme i nauče da žive život. Mi ne možemo da znamo kakvo vreme može da dođe. Treba da se štedi, ali to ne znači da sad treba da oskudevamo u svemu i da se samo snebivamo. Moju decu sam naučila da poštuju svaki dinar, a usput da žive. Sad, kad sami zarađuju, ne mešam se u to kako troše. Kao roditelj, tu sam uvek da pomognem i usmerim.

Goca: Slabo radim, sedim i čuvam unučiće

Pevačica kaže da slabo tezgari u poslednje vreme i da joj je sad lepše da sedi kod kuće i čuva unuke.

- Mnogo sam se promenila u poslednjih nekoliko godina. Otkako sam postala baka, samo mislim na unuke. Valjda je to normalno u mojim godinama. Sad nemam snage da pevam po veseljima do ujutru, radim samo kad mogu i kad sam u punoj snazi. Volela bih da imam još unuka oko sebe, nekako sam ispunjena i okružila sam se, s vremenom, samo ljudima koji mi prijaju. To je, ako me pitate, recept za sreću - zaključuje Božinovska.

