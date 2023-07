'IMALA JE SE*SI SOBICU SA RAKIJICOM, GDE LEŽI I PIŠE!' Poznati pevač otkrio do sada nepoznate detalje iz života Marine Tucaković!

Pevač Danijel Pavlović godinama je sarađivao i družio se sa najvećim hitmejkerom na našim prostorima Marinom Tucaković, i danas ga za nju vežu najlepše uspomene.

Pevač nije krio da mu je njen prerani odlazak teško pao, ali je istakao da će sećanje na nju živeti večno, kako kroz njene hitove, tako i kroz uspomene koje su zajedno stvarali.

– Od Marine sam naučio mnogo toga i o životu, i o poslu i u svim drugim segmentima. Ona je meni u srcu i nikada odatle neće da izađe. Hvala joj na svemu što je za mene učinila, a učinila je mnogo i to je moja ljubav. Mi smo putovali, smejali se i nervirali se zajedno. Sedeli smo u njenoj seksi sobi, to je jedna mala sobica u njenom stanu na Vračaru, gde je ona imala krevet za jednu osobu, pored njega je bila rakijica i kapućino, leži i piše, papiri oko nje – prisetio se nedavno pevač i dodao da je od nje mnogo naučio, a zatim otkrio tajnu stvaranja Marininih čarobnih tekstova.

– Imao sam sreće da baš ja budem sa njom u tim momentima kad su se neke od velikih pesama i stvarale. Pored nje sam naučio kako ne treba da se piše tekst, jer je pisala za neku anonimnu devojku i mučila se, ja sam je pitao: „Za koga pišeš to, Cveto? Zašto se mučiš? To je nebitno, tezga“, a ona mi je odgovorila: „Ne mogu ja to tako“… Svakome je davala sve što je mogla, za koga god da je pisala, pisala je kao da joj je zadnji tekst… E u tome je njena veličina i u još nekim tajnama koje mi je odala – ispričao je pevač u jednoj emisiji.

Inače, Danijel i Marina Tucaković upoznali su se tokom jednog muzičkog takmičenja 2008. godine. Marina je tada bila jedna od članica žirija, a Pavlović učesnik.

Poznato je da ga je Marina podržavala u takmičenju, a da su se po završetku istog sprijateljili i krenuli da se druže.

Podsetimo, Marina je preminula 19. septembra u 68. godini, u KBC „Dr. Dragiša Mišović“, nakon dugogodišnje i teške borbe sa opakom bolešću.

Autor: N. Ž.