SRPSKA TRANSRODNA MANEKENKA VIŠE NE LIČI NA SEBE! Osvajala je svetske piste, a danas muči muku sa kilogramima!

Čak je promenila i profesiju!

Andreja Pejić jedna je od najupešnijih modela sa ovih prostora koja je sarađivala sa mnogim poznatim imenima.

Ona je prvi transrodni model na naslovnici muškog magazina GQ, prva na naslovnici Voga, kao i mnogih drugih prestižnih modnih magazina, a bila je čak i muza Gotjea i Marka Džejkobsa.

Devojka koja je rođena kao Andrej, od samog početka je znala da je drugačija, i bilo je samo pitanje vremena kada će dopusti "pravoj sebi" da izađe "na površinu".

Naime, Andreja je u svet modelinga ušla sa samo 16 godina, a pažnju svih privukla je najpre kao androgini model, noseći i muške i ženske komade.

U poslednje vreme retko se pojavljuje u javnosti, te su se mnogi pitali šta se sa njom dešava, a kako se čini po njenom Instagramu gde je prilično aktivna, uživa u životu punim plućima.

Andreja izgleda i nešto drugačije nego u vreme najveće slave, te je primetno da se malo i ugojila, ali svejedno zrači nestvarnom lepotom.

Ona je odlučila i da promeni profesiju, te osim modelinga sada se bavi i glumom. U svom prvencu "Daliland" igrala je ljubimicu Salvadora Dalija Amandu Lir, a mnogi su saglasni da bolju glumicu za ovaj film nisu mogli da izaberu.

Inače, zanimljivo je da se na promociji ovog filma Andreja pojavila u opancima i zanosoj dugoj haljini sa širokim rukavima, a njeno izdanje oduševilo je modne kritičare.

Pejić će uskoro proslaviti i 32. rođendan, a za sve ove godine postigla je mnogo toga. Rođena je 28. avgusta 1991. godine u Tuzli kao Andrej Pejić, a ona je po majci Jadranki Srpkinja, dok je po ocu Vladi Pejiću Hrvatica. Njeni roditelji razveli su se kada je ona imala pet godina. Odrasla je uz starijeg brata Igora.

Tokom rata u Bosni Andreja je sa bratom, majkom i bakom Danicom pobegla u izbeglički kamp blizu Beograda. A zatim su se preselili u selo Vojska pored Svilajnca. Uprkos teškom detinjstu, Andreja je više puta isticala da je bila srećno dete, ali i da se uglavnom družila sa devojčicama.

A onda je usledilo i NATO bombardovanje Jugoslavije, nakon čega je sa porodicom otišla u Melburn, a potom se i okušala u manekenskim vodama.

2014. godine promenila je pol, a gostujući u jednoj emisiji slavna manekenka otvoreno je progovorila o problemima sa kojima se suočavala, a potom i otkrila koji je bio njen najveći strah nakon što se odlučila na ovaj korak.

- Najviše sam se plašila kako će ljudi gledati na to. Često se to posmatra na trivijalan način, kao da sam to uradila zbog karijere - rekla je ona svojevremeno.

Autor: M. M.