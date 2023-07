NEĆE VIŠE DA SAMUJE! Nataša Bekvalac učinila prvi korak ka simpatiji: Priznala sam mu da mi se sviđa, evo kako je reagovao

Pevačica Nataša Bekvalac osvrnula se na to što se u poslednje vreme u Srbiji, ali i svetu, sve više događaju incidenti na koncertima, gde publika izvođače gađa flašama, čašama, mobilnim telefonima... Kako priznaje, ona je uvek od svoje publike dobijala cveće.

- Jedino čime su me gađali su cveće i medvedići. Moja publika nije takva. Meni se za 25 godina karijere nikada tako nešto nije desilo. Žao mi je kad vidim da se takve stvari dešavaju drugim izvođačima. To je toliko tužno i ružno. Tako ne treba postupati ni prema kome. Bilo koji oblik agresije je za mene nedopustiv, pogotovo kada vidim da su to mladi ljudi puni agresije. Zašto si došao da slušaš nekog, ako želiš da ga gađaš? Baš sam u rebusu - priča Nataša, a onda spominje nedavnu prepisku koju je imala sa svojom majkom Mirom koja joj je zamerila što provokativno izgleda u javnosti, tačnije što je u poslednjem spotu nosila haltere.

- Moja majka se nikada neće pomiriti sa činjenicom da ću večito biti polugola. Nisam neko na koga ekstremno može da se utiče. Smatram da su sve žene lepe i da ne vidim ništa loše u tome, ako žena u granicama normale, prikaže svoje telo - smatra Nataša i otkriva da li je stroga majka.

Hana ima 16 godina i sada bi došla na moj koncert. Da sam je pitala ranije, ne bi. Pravi se važna. Katja je mala za koncerte i događaje. Hana je ovog leta išla na jedan festival u Beogradu. Podržala sam to. Jako se brinem kada negde Hana izađe. Bitno je da u svakom momentu budem sigurna gde je i šta radi. Uvek se dogovorimo kada će se vratiti. Bitno je da ne ugrožava moje poverenje, tako što će se vratiti pola sata kasnije od dogovorenog vremena. Nisu to velike kazne. Za svaku grešku, postoje i posledice. Nisam stroga, ali udarim gde je najtanja: telefon i izlazak- izjavljuje “Mala plava“, koja komentariše da nije agresivna u situacijama kada popije malo više alkohola.

- Nisam agresivna, samo sam previše ljubavna. Na intezivniji način pokazujem emocije prema ljudima koje volim. Ne može iz tebe da izađe nešto što ne postoji, pogotovo kada kažu: “On je samo takav kad popije“. To nije istina. Ispliva uvek sve ono što potajno čuči u tebi, a samo se čeka trenutak - govori pevačica i otkriva da se dobro oseća u svojoj koži.

- Mnogo se dobro osećam u 40-im, da bi mi nešto nedostajalo iz 20-ih (smeh). Ja sam anđeo i nikad žrtva. Često se koristim belim lažima. Nisam ni puno slagala, a nisam ni rekla nešto što bi nekoga uvredilo. Tada se služim belim lažima - izjavljuje Bekvalčeva i za kraj otkriva.

- Brzo sam se vratila u plavu boju. Ne volim da budem crnka. Imam slabašnu kosu, tako da nikada posle ljubavnog brodoloma ne eksperimentišem. Sa druge strane, preponosna sam na to što sam snimila duet sa Sašom Matićem. Uživam u lepim komentarima. Inače, njegova pesma “Nađi novu ljubav“ je na mom repertoaru kada je kraj koncerata i publika ne želi da ode sa mog nastupa. Ne pronalazim se u toj pesmi, nego mi je lepa. Par puta sam pomislila kako je Saša emotivan čovek - zaključuje Nataša Bekvalac za “Blic“.

Priznaje da ima simpatiju kojoj je stavila do znanja da joj se dopada - Zaboravila sam čime me muškarci osvajaju. Morala bih da sednem i razmislim. Imala sam vremena za to, ali i dalje nisam saznala. Postoji simpatija, ali sam mu u međuvremenu rekla da mi se dopada. Napredujem polako. Njegova reakcija je bila pozitivna, baš se obradovao.

