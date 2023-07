NI HITNU POMOĆ NISU ZVALI! 22 godine kasnije smrt Rođe Raičevića i dalje je misterija

Pevač Rođa Raičević preminuo je pre 2001., a danas bi napunio 66 godina.

Do samog kraja njegov ljubavni život i sama smrt ostali su misterija. Rođa je važio za miljenika žena, ali ipak ni sa jednom nije otišao pred oltar. Ipak, mnogi i ne znaju da je Raičević bio ludo zaljubljen u koleginicu Bubu Miranović.

Rođa je devedesetih važio za jednu od najvećih zvezda na našim prostorima, a iznenada je preminuo 7. oktobra 2001. godine u 45. godini. On je pronađen mrtav u svom stanu u ulici 27. marta u Beogradu, a iako se spekulisalo da je pevač preminuo od prekomerne doze metamfetamina, zvanični uzrok smrti nikada nije zvanično potvrđen.

Ugostitelj Marinko Nikolić, koji je svojevremeno držao lokal u Beogradu, a gde su redovno dolazili poznati pevači, u svojoj izjavi za jedan od portala dotakao se i teme o preminulom pevaču Rođi Raičeviću.

– On je bio moj veliki prijatelj. Rođa je bio divan čovek i umetnička duša. Njega su proglasili za narkomana. Koliko ja znam, on je jedno 5-6 puta uzeo belo. Jeste Rođa par puta uzeo kokain ali heroin nije. Na heroinu nije bio sto posto. A ta njegova misteriozna smrt… Da je otišao kod doktora na vreme. Koliko znam ali ne mogu da garantujem, jednom su uzeli žuto da bi ga to spustilo. Njemu se pritisak izjednačio, ovi se prepali, nisu zvali hitnu pomoć. I posle bilo kasno – ispričao je Nikolić, i dodao da se na pevačevoj sahrani gotovo nije nije pojavio – ispričao je jednom prilikom Nikolić za Kurir.

Slavko Banjac je za Grand pričao o svom prijateljstvu sa pokojnim pevačem i otkrio da su zajedno živeli 2 godine i da ga je Rođa često kritikovao zbog njegovog burnog života.

– Rođa je potpuno drugačiji čovek. Mi smo imali fenomenalno zdrav odnos, zdravo prijateljstvo… Odmah smo se pronašli, muzika nas je spojila. Isto smo mislili, u muzičkom pravcu. Taj Rođa koji na žalost već dugo nije sa nama, poprilično je uticao na mene. On je čovek koji je uredan, pedantan… Uredan sam i ja, ali ne možeš da pušiš, ne možeš da piješ, moraš da se raspevavaš… – ispričao je Slavko.

Autor: pink.rs