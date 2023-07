Petar je osmostruki svetski prvak na harmonici!

Na festivalu u Vrnjačkoj Banji pojavio se Petar Marić, osmostruki svetski prvak na haromonici. On jako često svira kod mnogih poznatih ličnosti na veseljima, a otkrio je kako je to bilo kod velikih sportista, Novaka Đokovića i Nikole Jokića.

- Sa Novakom sam dobar prijatelj i saradnik, on jako voli i ceni moju muziku. Tako da volim sve privatne momente i lepe, koje odradim za njega da se opusti, mnogo mi je drago kada mene pozove. Fascinirala me je ta njegova smirenost, da sam na neki način naučio da ja ne treba da izgorim. On voli sve stare prave srpske pesme od davnina, Miroslav Ilić, Haris Džinović. Polomiću čaše od kristala mu je omiljena i tada razbije po neku čašu.

- Imao sam priliku da sviram Jokiću, čak imam i njegovu patiku koju mi je poklonio 56 broj, mogu da legnem u nju. Moj trud i rad me je doveo do toga da upoznam ljude koji su u samom svetskom vrhu i što se družim sa njima. On voli mirnije pesme, somborske.

Veliki utisak na ovog vrsnog muzičra ostavila je pevačica Selin Dion koju je imao prilike da upozna.

- Svirao sam Selin Dion, jedini sam koji je uneo klasičnu harmoniku u "Kenedi" centar i u publici je bila ona, prva melodija koju sam zasvirao bila je "Titanik". Kada bi je videli uživo nikada ne bi pomislili da je ona tolika zvezda. Za ljude koji su postigli mnogo je normalno da budu tu gde jesu.

Autor: A. N.