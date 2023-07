Ksenija Knežević teško podnela debakl svoje prve pesme, a naziv sledeće UOPŠTE NE ZVUČI SREĆNO!

Govoreći o svojim trenutnim planovima, pomenula je i naziv njene nove pesme koji ne zvuči baš srećno.

Bivša Uraganka i ćerka pevača Nenada Kneževića Kneza, Ksenija Knežević govorila je o neuspehu svoje prve pesme "Hir". Na pitanje kako je ta pesma prošla pevačica je iskreno odgovorila:

- Nikako. Nije to bilo onako kako sam ja očekivala zato što sam zbrzala sve i nisam stigla da razmislim o tome. Naš tim je insistirao da treba da izbacimo pesmu dok traje hajp i dok je još sve to sveže nakon evrovizije, kako bi nas (nju, Sanju i Ivanu Bum) što pre publika prihvatila pojedinačno. Ali eto, potrebno je vreme da bi to ispalo onako kako bih ja želela. Ljudima je malo i smetalo što je to obrada, iako sam sve uredno platila. Jednostavno mi se nije dalo sa tom pesmom.

Donela je zaključak da u život ne treba imati nikakava očekivanja.

- Shvatila sam da u životu ne treba imati očekivanja. Kad ta pesma nije prošla onako kako sam se nadala, baš sam htela da me nema dugo. Znam ko sam, šta sam i šta ću. Ta pesma nije loša, ali mogla je da prođe bolje.

Govoreći o svojim trenutnim planovima, pomenula je i naziv njene nove pesme koji ne zvuči baš srećno.

- Planiram pesmu "Nisam dobro". Onda ću se verovatno malo spustiti na primorje, a posle toga ko zna. Možda na Maldive - rekla je u šali.

Autor: M.K.