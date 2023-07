NIKOLA ROKVIĆ IMA TOP TELO ZAHVALJUĆI OVOME! Pevač otkrio tajnu brutalnog izgleda, a ovo je njegova RUTINA!

Pevač Nikola Rokvić otvorio je dušu i o odrastanju sa ocem koji je bio poznat, a čijim stopama je kasnije krenuo.

On se osvrnuo na sve savete koje je dobio, ali i amanet da je porodica stub svačijeg života. Mnoge pesme je propustio, ali za jednim duetom ostaće večita žal.

- Dosta velikih pesama sam propustio, od Džeja “ Imati pa nemati”, propustio sam i “Pukni zoro”. Čak sam i demo otpevao, ali je Dragan Bjelogrlić želeo da je otpeva Miloš Radovanović. Žao mi je što nismo stigli da uradimo duet Marinko, Marko i ja. Imali smo u planu, ali eto onda se sve to izdešavalo sa Marinkom i nismo uspeli, a negde smo i pesmu čak našli.

Prve honorare ste kao dete zarađivali upravo sa tatom, na šta ste ih trošili?

- Prvi honorar sam kao mali zaradio jer sam išao sa Marinkom kao dete od 10 godina sa neverovatnim glasom. Kada zapevam svi počaste malo dete, a trošio sam na slatkiše.

Da li vam je bilo otežavajuće to što ste sin poznatog pevača da uspete?

- Meni je to bio podstrek. To što sam bio Marinkov sin nije me remetilo, davalo mi je snagu jer sam verovao u sebe. Možda trenodovi i muzički ukusi sa kojima sam morao da koketiram, a koji mi nisu u potpunosti bili lagodni, su mi teže padali. Ali to je šouubzinis pa moraš malo da se prilagodiš.

Smršali ste dosta, kako to postižete?

- Ušao sam u taj neki sportski mod, uvek sam se trudio, ali sada sam na pravi način ušao u ritam i budem dosledan. Četiri do pet puta nedeljno idem u teretanu. Ne jedem slatkiše, osim onih zdravih sa stevijom ili crnom čokoladom. Čak i kada uveče kasno završim nastup, ujutru idem na trening i prija mi.

Autor: M.K.