Sandra Rešić puna utisaka sa venčanja Anite i Matore! Za Pink.rs otkrila sve detalje provoda u Crnoj Gori, pa žestoko odbrusila hejterima!

Provela se kao nikad do sada!

Bivša zadrugarka i pevačica Sandra Rešić bila je jedna od najveselijih gostiju na venčanju Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović, sada Tomić, a za Pink.rs iznela je svoje utiske i impresije o ludom provodu u Crnoj Gori.

- Što se same svadbe tiče, bilo je zaista prelepo, od vile do ambijenta dekoracije, svi smo bili oduševljeni zaista. Matora i Anita su imale veliku tremu što smo mi negde, naši što se kaže, uspeli da im pomognemo da savladaju, tako da mali broj ljudi, prelep pogled na more i njih dve, bilo je predivno za gledati a kamoli prisustvovati. Pilo se, veselilo, igrali smo, pa ja ne znam koliko, na kraju skočili i u bazen onako obučeni i zaista nemam nijednu stvar da kažem, a da je bila kako ne treba. I Matora i Anita su se potrudile sa niko od nas ne bude zanemaren u bilo kom smislu, tako da eto imam samo reči hvale. Čak sam i ja, koja ne pijem alkohol, popila par čaša šampanjca, onda zamisli koliko nam je bilo dobro. Od kupovine mlade, do igranja kola, venčanja, vatrometa, torte, zaista mogu samo da im poželim sreću, i da im svaki dan bude veseo. Dobila sam masu poruka podrške pogotovu za njih dve, naravno uvek postoji jako mali deo ljudi, koji misle da će jedna ili dve ružne poruke sa lažnih profila da uvrede nekog. Žao mi je što ljudi u 21. veku ne puštaju druge ljude da žive svoje živote kako hoće. Slagali se mi sa tim ili ne - rekla je Sandra i dodala:

- I još samo kratko, završila bih sa tim, kao eto neku vrstu poruke za baš tu šačicu ljudi koja misli drugačije... Mržnja i ljubomora su prevazišle svaku meru. Kada bi imali svi zajedno malo više razumevanja smeha ljubavi i sve ono što nas čini boljim ljudima, bilo bi mnogo više ovakvih lepih povoda za priču, sve drugo je... Ako vas neko svojim postupcima ne ugrožava, ne morate da volite i podržite, ali nemojte ni da mrzite.

Autor: M.K.