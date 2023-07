MILIONERKA! Maja Berović obradovala fanove! Spremila vrelo, letnje IZNENAĐENJE zbog kojeg će goreti ceo region!

Milion je stigao! Nakon tri godine, muzička zvezda Maya Berović odlučila je da verne fanove, ali i publiku obraduje novim albumom kojem je simbolično dala naziv „Milion“.

Više od godinu dana, zajedno sa svojim timom, radila je na ovom projektu, a ono što već na početku može da se primeti jeste da nikada nije imala veći broj različitih saradnika. Na „Milionu“ se nalazi deset novih pesama koje prati i te kako zanimljiva grafika sa spotovima. Po prvi put na našim prosotorima prikazani su virtuelni spotovi, gde je Maya predstavljana kao virutaelni lik.

- Mislim da se ovo dugo čekanje i te kako isplatilo za sve. Bila sam veoma nestrpljiva da predstavim novi album, toliko da sam imala želju da izađe na moj rođendan, kao što je to bilo pre ali sam ipak to produžila za nekoliko dana. Ako bi me pitali koja pesma mi je favorit, to ne bih znala da vam kažem jer svaku doživljavam na poseban način. Najviše se radujem da čujem komentare moje publike, ali i da ih zajedno pevamo na koncertima. Verujem da će moje "bebe" koje su porasle naći svoj favorit – izjavila je Maya za beogradske medije.

Koliko je vodila računa o svakom detalju svedoči činjenica da je birala trenutno najbolje muzičke znalce, te su tako na pesmama i muzici radili: Tamara Popović, Petar Wagner, Aljoša Mitrović, Đorđe Jovanović, Đorđe Tulać, Emina Jahović, Dejan Kostić, Dragan Brajović, Maša Sitarica, Pera Stokanović, Darko Dimitorov, Ana Stanković i po prvi put u vodama tekstopisaca Maja Berović.

Autor: Pink.rs