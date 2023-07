PRVA IZJAVA TIJANE AJFON! Nakon što su joj spalili skupocenu mašinu od 45.000 evra konačno progovorila o AGONIJU kroz koju je prošla!

Starleti, Tijani Maksimović, poznatijoj kao Tijana Ajfon u nedelju je zapaljen automobil ispred njene stambene zgrade.

Incident se desio usred noći kada je nepoznat osoba u njen automobil ubacila flašu sa zapaljivom tečnošću. Vatrogasci i policija su odmah izašli na teren, a komšlije kažu da je Tijana bila van sebe od straha.

Starleta je nakon incidenta napustila zemlju i otišla je u Crnu Goru kako bi prisustvovala venčanju Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović.

Ona se sve do sada nije oglašavala povodom ove situacije. Tijana se putem Instagrama obratila svojim pratiocima i zahvalila im se na rečima podrške.

- Želim da se zahvalim svim ljudima, porodici, pratiocima koji su bili uz mene od nedelje kada se ono s*nje desilo. Hvala vam do neba svima na brizi. Hvala vam što ste me zvali i što ste brinuli, uopšte nije bila naivna situacija. Meni je bio pakao u mozgu, bila sam bespomoćna i dva dana nisam mogla da spavam jer mi je samo ta slika bila pred očima jer sam ja sišla i ugledala svoj auto kako gori. Sada sam posle tri-četiri dana konačno psihički malo lakše. Pomogli su mi prijatelji i sada sam na moru kod Matorića na svadbi. Dobro sam i hvala vam do neba što ste bili uz mene, što ste me tešili i što ste mi pružili psihičku podršku. Dobro sam, da ne brinete - rekla je Tijana.

Autor: A. N.