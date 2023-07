LAZIĆEVA BIVŠA PROGOVORILA O NEKADAŠNJEM MUŽU, pa jasno i glasno poručila: Ne dozvoljavam da me neko unazadi!

Tvrdi da je nakon razvoda sa Darkom ostala u dobrim i korektnim odnosima.

Na konstataciju voditelja u jednoj emisiji da bivšeg supruga Ane Sević, Darka Lazića prate skandali, dok je ona sve vreme ostajala po strani, pevačica je rekla:

- Ja nisam taj tip i živim svoj život. Nikada nikoga nisam komentarisala jer nemam šta da kažem. Ja sam pozitivna osoba i ne dozvoljavam da me neko unazadi. Može da me stavio u neki koš, ali to će se pre ili kasnije ispostaviti kao neistina.

- Uvek je bilo sve ok i nikada nije bilo zle krvi, samo što ja te neke navode i naslove nisam htela da demantujem. Ne želim da ulazim u takve teme. Nek su svi živi zdravi i srećni to je najbitinije - rekla je Ana.

Autor: M.K.