MLATE PARE KAO LUDI, A NEMAJU PREBIJENE BANKE! Ovo su prave estradne muke, pevači uzmu i po 10.000 EVRA, a ostanu im samo MRVE!

Kad se pomene ime nekog od poznatih pevača sa estrade, odmah svi pomisle na to da status velike zvezde donosi ogromnu zaradu i da ti umetnici ne znaju šta da rade s tolikim parama.

To je daleko od istine, kažu brojni sagovornici domaćeg medija s kojima su pričali o tome koliko iznose troškovi estradnog umetnika. Neko od njih o ovoj temi pričali su zvanično, a neki nisu hteli da daju izjave, pa su anonimno objasnili kako funkcionišu stvari. Uglavnom, svi su saglasni s tim da pevačima ostane jedva polovina novca od nastupa, ali i tu nije kraj.

Zvonko Grujić, koji zastupa brojne zvezde u inostranstvu, saglasan je s tim da je mnogo skupo biti zvezda.

- Ukoliko, na primer, nastup Ace Lukasa košta 15.000 evra, on s troškovima košta 20.000 evra. U to je uračunat prevoz, transfer od aerodroma do hotela i obrnuto. Pevač svojim muzičarima reguliše cenu. U principu, od 15.000 evra njemu bi čisto trebalo da ostane bar 10.000. Zarađeni novac pevači ulažu u karijeru, spotove, pesme, albume i život (garderobu, satove, kola, putovanja). Dešava se da neki pevači od nastupa zarade 40.000 evra, a nemaju prebijene banke, a s druge strane ima i onih koji naplaćuju 3.000 evra tezgu, a rentiraju po devet stanova u Beogradu - tvrdi on i dodaje:

- Poslednjih godina nema pravila kad su cene u pitanju. Iste su cene, da li pevali u Jakovu ili u Parizu. Menadžeri pevača retko kad spuštaju cenu upravo zbog tih troškova, ali se napravi neki kompromis da sve strane budu zadovoljne. Pregledi na Jutjubu mogu da se kupe, i to svi znaju, to nije merilo. Samo ono što je na terenu se važi. Nekad se dešava da se novac uplaćuje ranije, a nekad i posle nastupa. Brena, Ceca, Đani, Slađa Alegro, Tijana Em, Nikola Ajdinović, Lukas, Šerif, Jana, Adil, Pejović, Sanja Vučić,Prijovića sa njima nema pogađanja. Kažu cifru i priča se završava u deset sekundi.Oni su veliki profesionalci i veliki radnici. Lukas nikada nije zakasnio na veselje. Najveći problem je sa onima koji misle da su zvezde - navodi Grujić. Sličan stav deli i njegov kolega Saša Đurić.

- Ima onih koji idu sa svojim muzičarima, a tu su i tonac, vozač kombija i onda su veći troškovi. Na primer, reperi idu samo sa di-džejem, pa su manji troškovi. Drugačije je ako se ide kolima, kombijem ili avionom. Onima koji imaju manje troškova ostane 70 odsto zarade, a pevačima koji imaju bend ostane 50 ili 60 odsto. Zavisi i od destinacije gde se ide - kaže on.

Pevači, osim što plaćaju svoj stajling i muzičare s kojima rade, moraju i da finansiraju svoju karijeru. Kako nam je rekla jedna od njih, insistirajući na anonimnosti, u poslednje vreme kompozitori su dosta podigli cene, a poskupela je i video-produkcija.

- Sad su svi poludeli, pesma sa aranžmanom može da ide i do 10.000 evra. Prosek je 7.000-10.000. Verovali ili ne, spotovi su još skuplji. Cena se kreće od 10.000 do 50.000 evra. Pristojan spot ne može da košta manje od 25.000. Dakle, za kompletan singl pevač mora da izdvoji 35.000 evra - kaže sagovornica.

Kada se sve ovo uzme u obzir, to znači da bi Aleksandra Prijović morala da odradi najmanje četiri ili pet tezgi da bi platila jedan singl, ako se uzme u obzir da je cena njenog nastupa 15.000 evra, a njoj pripadne tek polovina kad plati muzičare i ostale troškove. Još više tezgi moraju da imaju pevači poput Tee Tairović, Milice Pavlović, Sanje Vučić, Andreane Čekić, Uroša Živkovića i drugih da bi platili pesme, s obzirom na to da su njihovi honorari od osam do deset hiljada evra.

Autor: A. N.