OVAJ MEGA HIT JE TREBALO DA OTPEVA NIKOLA ROKVIĆ! Izabrali drugog pevača, a pokojni otac ga savetovao da istraje!

Otkrio šta ga je savetovao njegov pokojni otac, veliki pevač narodne muzike Marinko Rokvić.

Nikola Rokvić jedna je od retkih javnih ličnosti koja uspeva da balansira između porodičnog života i karijere. U poslednje vreme često boravi u Beogradu pa su ga pitali za razlog.

- Tako je to u zadnje dve tri godine. Možda je zagrevanje za nešto veliko, za neki veliki koncert u Beogradu - bio je polutajanstven.

Nedavno se vratio sa letovanja koje je proveo sa suprugom i troje dece, a evo šta kaže kako se proveo:

- Mislili smo da će biti strašno i da će biti teško, ali samo smo dobro podelili uloge i dobro smo se organizovali i na naše veliko iznenađenje uspeli smo da se odmorimo. Uživali smo sa decom.

Podelio je sa gledaocima šta ga je savetovao njegov pokojni otac, veliki pevač narodne muzike Marinko Rokvić:

- Što se tiče muzike govorio mi je da budem istrajan, da uvek budem svoj i da se dokazujem sebi da to mogu, kao i da dajem sve od sebe. Što se tiče porodice naglašavao je da je ona najbitnija, da je to stub svega i da sve ono ostalo, ako nešto ne valja u porodici, ako nešto ne štima sa decom, džaba ti sve to.

Kaže da je propustio da otpeva dosta pesama koje su mu nuđene, a posebno je izdvojio dve:

- Ne mogu da se setim, mnogo ih je bilo. Od Džeja recimo "Imati pa nemati". "Pukni Zoro", takođe. Za tu pesmu sam čak sam i demo otpevao, ali su želeli da Miloš Radovanović otpeva tu pesmu. Te dve sam propustio.

Autor: M.K.